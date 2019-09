El «The New York Times» tanca la seva edició en castellà

El The New York Times ha anunciat aquest dimecres que suspèn el NYT en espanyol com a diari autònom. Nascut el 2016, produïa uns 10 articles per dia, originals o traduïts de la versió del diari en anglès. En un article adreçat als lectors , el prestigiós rotatiu explica que van llançar l'edició en espanyol per expandir la cobertura en diferents idiomes i atraure més lectors internacionals. Malgrat que van aconseguir una nova audiència considerable, l'experiment "no va ser financerament exitós".És per això que el diari apostarà ara en fer arribar a una audiència global l'informe amb les principals notícies a través d'un model de subscripcions. Els editors del diari continuaran traduint continguts a diversos idiomes, i de fet s'incrementarà la inversió en les tasques de traducció, però no hi haurà una edició autònoma exclusivament en castellà. El canvi, tal com ha explicat el rotatiu nord-americà, no afectarà la cobertura a l'Amèrica Llatina.

