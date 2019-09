Rufián situa ERC com el «principal escull» per evitar que el PSOE s'acosti a la dreta

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha situat ERC com el "principal escull" per evitar que el PSOE s'acosti a la dreta després de les eleccions del 10 de novembre. En la segona i última sessió de control al govern espanyol abans dels nous comicis, i després del fracàs ahir de les negociacions per formar govern, el líder republicà ha retret al líder socialista que el seu projecte per Catalunya és "voler tenir la bandera més gran" en comparació al PP i Cs i ha assegurat que la gent està "fins als nassos" de tots els polítics".En aquest sentit, ha comparat el PSOE amb Vox: "Vostès són a la negociació el que Vox és al feminisme". També ha denunciat que els socialistes han intentat pactar a última hora amb Ciutadans -"amb aquells que ens diuen 'banda'"- i ha lamentat que, finalment, el PSOE que ha prevalgut ha estat el del 155. "Han perdut una oportunitat històrica. Diu que ho ha intentat per tots els mitjans. Si és cert, és un incompetent".La resposta del president del govern en funcions ha estat dura. Ha recordat l'agraïment que va donar a Rufián en la primera sessió fallida d'investidura, quan ERC es va oferir a no bloquejar la investidura del candidat socialista. No obstant, Sánchez ha recordat que "no tenen gaire més en comú" amb els republicans. "Vostès volen la independència i nosaltres defensem la convivència a Catalunya", ha apuntat. I ha acabat la seva intervenció amb una amenaça: "Si la Generalitat fa qualsevol intent de violentar la Constitució, el PSOE aplicarà qualsevol article que sigui necessari per garantir la convivència i el respecte a la legalitat".El líder del PP, Pablo Casado, ha estat el primer en obrir foc per llançar una advertència a Pedro Sánchez: "Les eleccions les carrega el diable". Casado ha retret al líder del PSOE el tracte que ha donat a la resta dels grups amb qui havia de pactar i l'ha acusat de "fracassar" en l'intent de formar govern.En resposta, Sánchez ha retret al dirigent popular la "irresponsabilitat" del seu grup a l'hora de facilitar que la força més votada pogués governar. "Espanya necessita estabilitat, moderació i progressisme", ha dit el president espanyol en funcions, i li ha recordat els esdeveniments que es viuran en els pròxims mesos, especialment la sentència del procés, la possible recessió econòmica i la gestió del Brexit.La presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha hagut de cridar a l'ordre els diputats populars, que protestaven per les paraules de Sánchez. El líder socialista ha acabat la seva intervenció demanant als ciutadans una majoria més àmplia perquè ni Casado, ni Rivera, ni Iglesias puguin "bloquejar" la formació de govern.

