Gota freda: les asseguradores pagaran indemnitzacions per valor de 92 milions al País Valencià

El Consorci de Compensació d'Assegurances (CCS) pagarà almenys 190 milions d'euros en indemnitzacions pels sinistres causats per la recent gota freda que ha afectat diverses autonomies. D'aquests diners, 92 milions aniran destinats al País Valencià, segons informa el Diari la Veu. Segons explica l'entitat, els càlculs són preliminars i es basen en informes d'urgència realitzats per un equip de perits del CCS després de reconèixer les zones afectades, una tasca que es va veure dificultada pel fet que les pluges i els desbordaments van continuar durant el passat cap de setmana i algunes zones no estaven encara accessibles.L'entitat estima que, en conjunt, el nombre de sol·licituds d'indemnització d'assegurats afectats que haurà de gestionar estarà entorn les 30.000, i que el cost total de les compensacions que se'ls abonaran rondarà els 192 milions d'euros.Al País Valencià, el CCS calcula que s'han produït un total de 12.000 sinistres, dels quals 9.300 corresponen a habitatges, comerços, indústries i obra civil, i 2.700, a automòbils.El cost total estimat ascendeix a 92 milions d'euros, i les zones més danyades han estat Oriola i la resta de la comarca del Baix Segura, i Ontinyent i la resta de la comarca de Vall d'Albaida.

