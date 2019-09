​VÍDEOS Els Mossos desallotgen una casa ocupada al barri de Gràcia de Barcelona

DESALLOTJAMENT DE KA LA KASTANYA



La policia ha encapsulat a una part de la concentració.



Encara hi han companyes dins



CAL GENT!!! pic.twitter.com/0htwCX5MlP — CSOA Ka la Kastanya 🏴🔥 (@kalakastanya) September 18, 2019

— Júlia torojo (@atacalestat) September 18, 2019

"Democràcia és que a les cinc del matí el repartidor de la llet et foti fora de casa"

Winston Churchill. https://t.co/Wy415N2mhF — maximumclatellot (@maximclatellot) September 18, 2019

Els Mossos d'Esquadra desallotgen aquest matí una casa ocupada al barri de Gràcia que porta per nom "Ka la Kastanya", a Torrent de les Flors. La policia actua per requeriment del jutjat número 30 de Barcelona.Els ocupants ja sabien que hi havia un desallotjament amb data oberta pendent des de feia dies. Segons han explicat a Twitter, els antidisturbis han entrat abans de les 6 del matí. Com és habitual en aquest tipus de casos, s'ha convocat una concentració de suport a les portes de la casa, ja que encara hi hauria persones a dintre."Defensarem tots els espais alliberats de la brutalitat policial i del capital. Okupació, resistència i acció directa", han exclamat a través de les xarxes, alhora que han convocat una manifestació per aquesta tarda a les 19 hores a la parada de metro de Fontana"Tornarem a okupar, tornarem a resistir i tornarem a manifestar-nos pels carrers de Gràcia. El conflicte no s'ha acabat. Ens veiem als carrers!", han continuat els afectats, que es queixen que se senten "expulsats dels carrers i de Barcelona". "Una ciutat que no ens podem pagar, que ens esclavitza en la precarietat i que ens sotmet amb les seves forces repressives", afegeixen.

