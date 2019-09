Duran i Lleida defensa que caldrà respectar la sentència del Suprem «agradi o no»

L'exlíder de l'extinta Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i Lleida, ha defensat que caldrà respectar la sentència de l'1-O "agradi o no". "S'haurà de complir", ha afirmat en una atenció als mitjans a Brussel·les després d'un acte a l'ambaixada espanyola amb l'exdelegat de la Generalitat davant la UE Joan Prat i Coll.Lleida ha assegurat que la Constitució té "unes possibilitats de futur" per "veure com pot gestionar-se" la decisió del Suprem sobre els líders independentistes. Així, considera que la sentència "hauria de donar peu a una reconciliació" dins la societat catalana. Per la seva banda, Joan Prat i Coll ha alertat que "la divisió" perjudica "molt" a Catalunya a l'exterior."Que ningú es pensi que a la Brussel·les europea això va en benefici de Catalunya", ha remarcat qui va ser delegat de la Generalitat a Brussel·les entre el 2011 i el 2013."La Catalunya de Pujol era un referent a la UE", ha dit Durant i Lleida durant la presentació del llibre De Cataluña a Catalunya. Segons l'exlíder d'UDC, Catalunya ara és "un problema" per al club europeu.

