La regidora i exCiU Eva Parera abandona la Lliga perquè «pretén reviure Convergència»

Eva Parera, regidora de l'Ajuntament de Barcelona, exdirigent d'Unió Democràtica i exsenadora de CiU, s'ha donat de baixa del projecte de nou partit Lliga Democràtica perquè "pretén reviure Convergència", segons ha explicat en una entrevista a El Periódico . Parera, que va formar part de la plataforma de Manuel Valls i comparteix grup al consistori amb l'exprimer ministre francès, es mostra molt distant amb els projectes que volen recuperar l'espai convergent.Entre els impulsors de la Lliga, les declaracions de Parera han causat estranyesa i ho atribueixen a un "atac de banyes" per no haver aconseguit el protagonisme que inicialment va tenir. Parera es mostra contrària fins i tot a la idea d'un referèndum acordat. En els sectors del catalanisme moderat -que demà celebra una cimera a Barcelona- han recordat que "Parera va defensar i participar la consulta del 9-N".Al ser regidora de Barcelona, en el moment d'engegar-se el projecte de la Lliga, el nom de Parera va aparèixer com a probable portaveu de la nova formació. Però es va anar ampliant el ventall del grup inicial i Parera va perdre una posició central, segons fonts properes a la Lliga. D'altra banda, la proximitat de Parera a Manuel Valls, que no gaudeix de les simpaties d'un ampli sector del catalanisme no-independentista, també despertava recels.

