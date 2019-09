Ter Stegen salva el Barça a Dortmund en el retorn de Messi (0-0)

El Barça debuta a l'edició 2019-2020 de la Champions League amb un empat a zero. En el retorn de Messi, el conjunt català no ha estat capaç de sumar més que un punt de la seva visita al Signal Iduna Park. El nom propi del matx, però, no ha estat el de l'argentí. El gran protagonista ha estat Ter Stegen que, amb una autèntica exhibició sota pals, ha mantingut el seu equip viu en tot moment.Valverde ha tornat a confiar en Ansu Fati a davant i amb el tàndem Arthur-De Jong, que tants bons fruits va donar el cap de setmana contra el València, al mig del camp. Els blaugrana, avui de verd, han pres la iniciativa des del xiulet inicial. Amb paciència i circulació de pilota, la primera ocasió del partit ha arribat abans de superar el primer quart d'hora. Combinació de Griezmann amb Suárez i xut del francès des de la frontal que la defensa aurinegra ha rebutjat a córner. Pocs segons després ha fregat el gol Piqué amb una rematada precisa de cap.El primer període del matx a la conca del Ruhr no ha donat molt de sí. El Barça ha mantingut el control, però sense trobar la profunditat necessària per plantar-se amb garanties davant la porteria rival. Molta passada a banda i banda, en horitzontal. El paper del Dortmund ha quedat reduït a un parell de xuts aïllats. L'altre element destacat dels primers 45 minuts ha estat la lesió de Jordi Alba. En el seu lloc ha entrat Sergi Roberto, que ha ocupat el lateral dret, mentre Semedo ha assumit el carril esquerre.Els locals han fet un pas endavant en l'inici del segon temps. El Dortmund ha estat molt més propositiu en atac que el Barça i, de fet, poc abans del minut 55, Hummels ha tingut una oportunitat d'or per trencar l'empat del marcador. La rematada del central alemany, però, ha sortit finalment desviada.Encara millor ho ha tingut, dos minuts després, Marco Reus, encarregat de xutar el penal que tot just havia provocat Semedo. Ara bé, Ter Stegen, fent-se més gran que mai, ha evitat el gol amb una aturada espectacular.Els següents minuts han estat un autèntic malson pels de Valverde. El conjunt local ha trobat la tecla per fer molt mal a la línia defensiva dels culers i han convertit el porter alemany en el millor jugador del Barça. Alcácer, Reus i Sancho -amb un travesser inclòs- han sotmès per complet l'equip català.

