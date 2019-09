Sánchez confirma que Espanya repetirà eleccions

Pedro Sánchez, amb el rei Felip VI aquest dimarts Foto: @CasaReal

Pedro Sánchez ha comparegut a la Moncloa poc minuts després de les nou del vespre. Després d'una jornada llarga al Congrés i la Zarzuela, el president espanyol en funcions ha confirmat el que totes les declaracions del dia apuntaven: Espanya tornarà a passar per les urnes. La incapacitat del PSOE per assolir els suports necessaris per investir el seu candidat farà que el 23 de setembre es dissolguin les Corts i el 10 de novembre se celebrin noves eleccions. "Els electors van decidir que el govern no depengués dels independentistes", ha afirmat Sánchez per buscar arguments per sostenir la seva estratègia de provar-se en uns altres comicis.El discurs de Sánchez ha estat el primer acte electoral de la pròxima precampanya que s'obre pas. "Ha estat impossible complir amb el mandat electoral. Ho he intentat tot, però ens ho han fet impossible", ha argumentat el president espanyol en funcions, que ha dirigit dards a Unides Podem -amb qui mai s'ha acabat d'entendre- i també a la dreta, especialment a Ciutadans. "Unides Podem és l'únic partit europeu a l'esquerra de la socialdemocràcia que ha impedit quatre vegades la formació d'un govern progressista", ha disparat Sánchez, dur amb Pablo Iglesias, però amb Albert Rivera i Pablo Casado, a qui ha retret la seva falta de responsabilitat en comparació als homòlegs europeus.El líder del PSOE s'ha esmerçat a transmetre que perseguia la construcció d'un "govern moderat, coherent, fort i estable" que piloti un executiu amb "valors progressistes" per a una majoria d'espanyols. "Ja vaig dir que si em veiés obligat a triar entre la presidència d'un govern dividit en dos i l'interès general del meu país, elegiria sempre protegir Espanya", ha recalcat abans de demanar que la ciutadania espanyola parli el 10 de novembre.En el relat electoral de Sánchez, també ha pesat la incomoditat que significa per als socialistes espanyols dependre de l'independentisme per sumar majories parlamentàries. I ha definit la sentència del judici del Suprem com un dels tres grans reptes que haurà d'afrontar el nou executiu, al costat del Brexit i de la desacceleració de l'economia.Constatat el desacord, el rei Felip VI no ha proposat cap candidat per a la investidura i obre ja les portes de bat a bat a una repetició de les eleccions el 10 de novembre. Finalitzada la ronda de contactes amb els líders de tots els partits, el monarca ha comunicat a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que ha pogut comprovar que cap dels aspirants compta amb els suports suficients per ser investit president.Si no es produeix cap acord in extremis abans del dijous, la convocatòria de les eleccions s'oficialitzarà el 23 de setembre, quan formalment es dissolgui el Congrés. Com ja ho va fer l'any 2016, quan també es van haver de repetir les eleccions, la Zarzuela ha emès un comunicat en el qual assegura que després de valorar les informacions que li han transmès els representants dels partits, "no existeix un candidat que compti amb els suports necessaris perquè el Congrés dels Diputats li atorgui la confiança".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor