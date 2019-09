El rei no designa cap candidat a la investidura

Constatat el desacord, el rei Felip VI no ha proposat cap candidat per a la investidura i obre ja les portes de bat a bat a una repetició de les eleccions el 10 de novembre. Finalitzada la ronda de contactes amb els líders de tots els partits, el monarca ha comunicat a la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, que ha pogut comprovar que cap dels aspirants compta amb els suports suficients per ser investit president.Si no es produeix cap acord in extremis abans del dijous, la convocatòria de les eleccions s'oficialitzarà el 23 de setembre, quan formalment es dissolgui el Congrés. Com ja ho va fer l'any 2016, quan també es van haver de repetir les eleccions, la Zarzuela ha emès un comunicat en el qual assegura que després de valorar les informacions que li han transmès els representants dels partits, "no existeix un candidat que compti amb els suports necessaris perquè el Congrés dels Diputats li atorgui la confiança".

