VÍDEO Topada entre membres de Vox i independentistes a les portes de l'Ajuntament de Sabadell

Membres de Vox i un grup de sobiranistes han protagonitzat una topada aquest dimarts a la tarda a les portes de l'Ajuntament de Sabadell, on s'hi celebra el ple municipal del mes de setembre. Els membres del partit d'ultradreta han sortit amb banderes espanyoles i imatges de Felip VI davant d'un grup de sobiranistes que des de les 17.00 hores s'havien concentrat a la plaça Sant Roc.Uns i altres havien anat al ple per dues mocions que s'han dut a debat. Per una banda, els sobiranistes volien donar suport a la moció d'ERC, Crida i Junts per r ecuperar la pancarta que demana la llibertat dels presos polítics a la façana consistorial, mentre que els ultradretans volien donar suport a la monarquia en el marc de la moció que donava suport a la celebració d'una consulta entre monarquia i República Quan els membres de Vox han sortit de l'Ajuntament han ensenyat les banderes espanyoles i la imatge de Felip VI als concentrats, i aquests han contestat amb càntics i crits de "fora", tot plegat sota la mirada d'agents de la Policia Municipal. L'únic moment de tensió ha estat quan un els dos grups s'han apropat i hi ha hagut una topada física, que sortosament s'ha resolt ràpidament amb la intervenció de membres dels dos grups i agents de la policia local.Finalment, la policia ha demanat als membres del partit ultradretà que seguissin el seu camí i abandonessin la plaça, moment en què alguns d'ells han exhibit les banderes espanyoles que duien.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor