La CUP proposa una campanya internacional en favor de l'amnistia després de la sentència

El diputat de la CUP Carles Riera ha proposat una "gran" campanya nacional i internacional en favor de l'amnistia que aconsegueixi situar aquesta qüestió a l'agenda política internacional. Una campanya que, segons ha dit aquest dimarts, és una "qüestió de país" que va més enllà de l'independentisme, ja que la "situació repressiva de l'Estat és una qüestió de país" i no només afecta l'independentisme.En una roda de premsa des del Parlament, Riera ha avançat que en les propers setmanes la seva formació farà una proposta sobre com exercir l'autodeterminació "de forma efectiva" com a resposta a les sentències. Riera a lamentat que no sigui a temps de fer-la púbica abans del debat de política general de la setmana que ve ja que primer serà debatuda en el si de la militància. "Per nosaltres no forma part de l'agenda política parlar de governs de concentració ni de pressupostos de la Generalitat autonomista. No són una resposta política adient a les sentències", ha insistit, tot criticant que fins ara només hi ha hagut titulars "buits" però no propostes.Segons Riera, l'independentisme es qui ha de liderar la proposta que ha de suposar una resolució i, per això, la CUP exposarà les seves pròpies propostes, per tal que sigui "la base del debat d'una estratègia de l'independentisme".Pel que fa a la situació política a nivell espanyol, Riera ha pronosticat que el proper govern encapçalat pel PSOE que hi hagi, sigui abans o després de les eleccions, "girarà cap a la dreta" i no donarà cap resposta a la crisi territorial ni a la crisi política que generaran les sentències del Tribunal Suprem (TS).

