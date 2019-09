Risto Mejide es pronuncia sobre la suposada ajuda per «col·larse» a Lledoners

Soy muy consciente. En @todoesmentiratv defendemos la impecable e intachable labor de los funcionarios de prisiones. Al menos, en lo que hemos podido comprobar. https://t.co/d4qCEsx8An — Risto Mejide (@ristomejide) September 17, 2019

Risto Mejide és un dels noms de la jornada. No per la seva conversa a Lledoners amb Raül Romeva , sinó per la petició d'UGT de fer fora la subdirectora de Tractament del centre penitenciari del Bages. El sindicat assegura que el presentador no va passar per l'arc de seguretat i va ser cridat abans que la resta de visitants dels altres interns, uns fets que el Departament de Justícia ha negat El propi Risto Mejide ha sortit al pas de la polèmica i, a través d'una publicació a Twitter, ha reivindicat la tasca dels funcionaris de la presó, negant a la vegada tàcitament que hagi estat afavorit de cap manera.

