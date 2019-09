Rivera: «Si anem a eleccions, el problema d'Espanya serà Pedro Sánchez»

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha sortit de la reunió amb el rei amb el propòsit de seguir alimentant que ell ha fet el que estava a les seves mans per intentar evitar la repetició electoral però que ara és Pedro Sánchez qui ha d'escollir. El dirigent del partit taronja ha defensat que el líder del PSOE encara és a temps de fer un "gir constitucionalista" per salvar la investidura però que si aboca l'Estat a unes noves eleccions la responsabilitat serà seva."És la primera vegada que un candidat té dues sumes possibles: la proposta dels seus socis o el pacte d'Estat que oferim des de l'oposició", ha advertit Rivera, que ha afegit: "Si anem eleccions, el problema d'Espanya serà Pedro Sánchez". I és que, segons el líder de Ciutadans, el que busca el president en funcions és que "li regalin els vots" sense cap condició a canvi i sense entrar en el govern. Tot i que reglamentàriament el temps no s'ha esgotat, els partits donen pràcticament per fet que l'escenari més probable és el de les eleccions el 10 de novembre.Rivera ha insistit que ell s'ha mogut i ha estat "a l'alçada" i està convençut que el PP també ho faria si Sánchez s'avé a acceptar les condicions que ha posat sobre la taula. El que no pot seguir fent el dirigent socialista, ha dit Rivera, és "enganyant". Si aquest matí ha titllat de "presa de pèl" la resposta a una proposta que ha estat titllada de "tacticista" pels socialistes és perquè, sota el seu judici, Sánchez pretén "despatxar amb falsedats realitats que els fets demostren". A Navarra, ha insistit, hi ha un govern del PSOE amb els nacionalistes i amb Bildu donant suport de forma externa, mentre que Cs demana es trenqui aquest acord per fer-ne un de nou dels socialistes amb PP i Cs.A més, ha lamentat que Sánchez no es comprometi a no indultar els dirigents independentistes mentre el líder del PSC, Miquel Iceta, posa sobre la taula aquesta possibilitat. També ha recordat que el programa electoral del PSOE contemplava una pujada d'impostos. Si els socialistes fan "un gir", ha insistit Rivera, hi haurà acord i legislatura. Anar a eleccions, ha recordat, implicaria un cost electoral de 175 milions, sis mesos més de paràlisi sense pressupostos i amb una "economia incerta".Rivera ha denunciat que, sense que encara el rei s'hagi pronunciat sobre si proposa o no un candidat a la investidura, TVE ja estigui "donant per fet que hi haurà eleccions" i hagi enviat una carta als partits convocant-los a un debat electoral. "Per què Rosa María Mateo sap que hi haurà eleccions? Sánchez i els seus endollats ja no dissimulen", ha etzibat el líder de Ciutadans, que ha acusat la televisió pública d'actuar "al servei" del PSOE.

