(DIUMENGE) GUIA Tot el que no et pots perdre de la Mercè

Barcelona celebra del 20 al 24 de setembre les festes de la Mercè amb un programa carregat d'actes en què no hi falten la cultura popular, la tradició, les activitats infantils, els esports i la música. Durant cinc dies la capital catalana ofereix una àmplia agenda d'oci en honor a la patrona. Aquestes són les propostes més destacades del cap de setmana:: Què es podria fer amb les restes del naufragi de Robinson Crusoe. Això és el que es planteja la companyia Toc de fusta. N'ha sortit una instal·lació interactiva. Veniu a veure els autòmats de gran format, els jocs mecànics i els trencaclosques, per a nens més grans de dos anys. Dissabte i diumenge, des de les onze del matí i fins a les vuit del vespre.: La canalla també s'ho passarà d'allò més bé ordenant les caixes de cartró decorades amb parts d'un grafiti que s'hauran d'ordenar per construir un mural gegant. Dissabte i diumenge de dotze del migdia a nou del vespre i dilluns de cinc a nou.: Diumenge Barcelona Viurà la primera de les dues diades castelleres de la Mercè, la històrica. Els Castellers de Barcelona seran els amfitrions i rebran els Minyons de Terrassa i els Castellers de Vilafranca. Els castells començaran a partir de les dotze del migdia a la plaça de Sant Jaume.: Barcelona també tindrà circ durant les festes de la Mercè, a càrrec d'Artistes de la Central del Circ. Es tracta d'un dels grans pols de la creació de circ contemporani. Per allà passen companyies, locals i de països diversos, que posen a punt els seus espectacles. En faran un tast dissabte i diumenge de sis a vuit de la tarda al Fossat Oest del Castell de Montjuïc.: L'últim representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió, Miki Núñez, serà el cap de cartell del concert de diumenge a l'avinguda Maria Cristina. A partir de dos quarts de nou actuarà amb la presentació del seu primer àlbum. Abans que ell pujarà a l'escenari el grup de Terrassa Sense Sal i a partir de les deu de la nit tancarà la festa Gertrudis, que a la tardor publicarà el seu vuitè disc.: Pascal Comelade s'acomiada dels escenaris de Barcelona amb un concert amb la Cobla Sant Jordi a l'avinguda de la Catedral. El comiat serà especial, ja que Comelade estarà acompanyat de Jaume Sisa, Pau Riba, Albert Pla, Pep Pascual, Víctor Nubla, Xarim Aresté, Gerard Quintana i Ivette Nadal a sobre l'escenari. L'actuació començarà a les deu de la nit.: A partir de les sis de la tarda del 23 de setembre, els Gegants de la Ciutat es desplaçaran fins a la plaça de la Mercè en la Cercavila de la Vigília, que anunciarà la festivitat de la patrona. Aquest costum ja té uns anys però, enguany, es fa oficial.: L'avinguda Reina Marina Cristina celebrarà a vigília de la Mercè amb un concert que, de ben segur, reunirà un gran nombre d'espectadors. Des de les vuit del vespre fins a les tres de la matinada la música no s'aturarà. Obrirà el foc Chloe Phillips, i la seguiran Porto Bello i Nil Moliner. Els Catarres, Doctor Pats i Buhos, per aquest ordre, tancaran la vetllada.: El rap i la música urbana de Tribada es farà lloc al Moll de la Fusta el 23 de setembre a partir de les deu de la nit. La banda és una de les sensacions del 2019 i aprofitaran el concert a Barcelona per presentar el seu primer disc, Las Desheredadas.: Des de dos quarts d'onze de la nit fins a mitjanit, la façana del consistori serà el suport sobre què es projectarà un videomapatge dissenyat per celebrar l'Any Brossa. Aquest espectacular muntatge està dirigit per Mitos Colom i Javi Cadavieco i inclou il·lustracions de Diego Blanco i Adri Bonsai.: Els castellers aixecaran els seus pilars per donar el tret de sortida al Seguici de la Mercè el 24 de setembre a les dotze del migdia. La Banda Municipal i tot de figures que van dels Capgrossos Macers, els Gegants de la Ciutat i els Gegants del Pi i de Santa Maria del Mar, fins a l´Àliga, la Mulassa, el Drac, el Lleó, el Bou, la Víbria i la Tarasca recorreran els carrers Ample, Regomir i Ciutat fins a arribar a Sant Jaume, on ballaran l'Àliga i els Gegants de la Ciutat.: A partir de la una del migdia, la plaça de Sant Jaume acollirà la segona diada castellera de les festes. Les colles castelleres de Barcelona, Sants, la Vila de Gràcia, el Poble-sec, la Sagrada Família, Jove de Barcelona i Sarrià seran protagonistes de la jornada matinal.: A les sis de la tarda començarà la Cercavila de La Mercè, un dels actes més populars de les festes. Els gegants de Barcelona en són els protagonistes, acompanyats del bestiari, els nans, altres personatges festius i grups musicals.: Com és tradicional, el Piromusical de l'avinguda Reina Maria Cristina serà l'encarregat de tancar el programa d'actes festius. Enguany el muntatge recordarà l'últim concert de The Beatles el 1969, els vint anys de la reobertura del Liceu i el 75è aniversari de la mort de Glenn Miller. La música tradicional de Beirut, ciutat convidada a les festes, també serà protagonista de l'espectacle de llum i foc.Per a conèixer tota la informació del programa de La Mercè es pot consultar el cercador d'actes de l'Ajuntament de Barcelona.

