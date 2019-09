Barcelona arrabassa a Brussel·les el saló més gran del món de productes del mar

El Seafood Expo Global, el saló més gran del món de productes del mar, es trasllada a Barcelona a partir de l'any 2021. La capital catalana ha pres a Brussel·les l'organització d'un certamen que en la seva última edició va reunir més de 29.000 compradors. Després de 28 anys a la capital de Bèlgica, Diversified Communications -l'organitzador del Seafood Expo Global- ha confirmat que la 29a edició se celebrarà al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona del 27 al 29 d'abril del 2021."Barcelona és una ciutat amb una àmplia tradició pesquera, una capital gastronòmica mundial referent per a la comunitat foodie i un centre logístic marítim internacional", han afirmat des de Diversified Communications, que també valoren la gran oferta hotelera de la capital catalana i la major capacitat de Fira Gran Via."Ens oferirà oportunitats de creixement a llarg termini. És una evolució necessària", han assegurat des de l'organització del Seafood Expo Global. "De fet, considerem que el trasllat a Barcelona millorarà l'experiència del visitant i el negoci entre venedors i compradors", han afegit."Estem molt satisfets d'acollir el saló més gran del món sobre productes del mar", ha afirmat, per la seva banda, el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga. "Barcelona es considera una ciutat global amb una multitud d'opcions d'allotjament, restauració i oci. El recinte de Gran Via està estratègicament situat en una de les ciutats europees més modernes i compta amb les prestacions tècniques i logístiques més avançades", ha precisat Serrallonga."Tot i estar entusiasmats amb el trasllat a Barcelona, confiem que l'edició de 2020 a Brussel·les sigui igualment excepcional per als nostres expositors i assistents", ha pronosticat Plizga. En la seva última edició, el Seafood Expo Global va acollir més de 29.000 compradors i proveïdors de productes del mar de tot el món amb més de 2.000 empreses expositores.

