Primera cimera de l'unionisme moderat per preparar un front electoral

Aquest dimecres tindrà lloc la primera cimera del catalanisme moderat no independentista amb els ulls posats en la reestructuració de l'espai de l'antiga CiU. L'objectiu és donar les primeres passes per a un possible front electoral. Dinaran en un restaurant de Barcelona, a títol personal, membres d'Units per Avançar, la formació democristiana liderada per Ramon Espadaler -avui diputat al Parlament dins d'una coalició amb el PSC-; Convergents, el partit fundat per l'exconseller i exdirigent de CDC Germà Gordó; la Lliga Democràtica que presideix Astrid Barrio, i el partit liberal Lliures impulsat per Antoni Fernández Teixidó. També hi assistiran figures independents que volen donar suport al projecte, com Josep Miró i Ardèvol.La Lliga ha estat la principal impulsora de la trobada. La direcció d'Units per Avançar, en canvi, ha posat distància en la cimera i és el partit que subratlla més la condició "a títol personal" dels militants que puguin assistir-hi. Amb tot, membres dels diversos grups que s'aplegaran subratllen la importància de la cimera. Es tracta de la primera reunió formal de membres de les quatre sigles sorgides de l'espai del centre i el centre dreta no independentista (malgrat que Convergents es defineix com a sobiranista i inclou independentistes). Pel dinar d'avui es preveu l'assistència de prop d'una vintena de persones.Entre els impulsors de la trobada es constata el principal problema per coronar a curt termini un ampli projecte polític: la sentència del Tribunal Suprem, que s'espera per a l'octubre vinent, pot incrementar la tensió política i allunyar el que els impulsors del catalanisme no independentista consideren essencial: la distensió a la societat catalana. Una sentència condemnatòria, com la que s'espera, portarà més polarització i fa molt difícil que es pugui obrir pas una alternativa catalanista centrada i allunyada de la unilateralitat.Si la sentència genera més tensió, els membres d'Units, Convergents, la Lliga i Lliures confien que les properes eleccions catalanes tinguin lloc entrat l'any 2020. Una dissolució precipitada del Parlament és vista com un problema afegit que no els donaria gaire marge per culminar una aliança electoral amb bones perspectives.La reunió es produeix només tres dies abans de la trobada de Poblet, sota el lema "El país que volem", que reunirà unes 200 persones de l'àmbit polític, professional i acadèmic. El pes que tindran a Poblet figures destacades del sector moderat del PDECat i la voluntat de generar més un espai de pensament que un projecte de partit, ha mogut als comensals de dimecres a organitzar la seva trobada abans.Precisament ahir la regidora de l'Ajuntament de Barcelona i exsenadora de CiU, Eva Parera, va anunciar que abandonava la Lliga Democràtica, acusant-la de voler "reviure Convergència". Parera criticava que el nou partit era massa tou amb l'independentisme i es mostrava contrària a un referèndum acordat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor