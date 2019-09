Com programar publicacions d'Instagram a través de Facebook?

Publicació a Instagram des de Creator Studio

Instagram ja permet programar publicacions sense haver de descarregar-se aplicacions que siguin d'una altra empresa. Això sí, haureu de fer-ho a través de Facebook, concretament a través del Creator studio d'aquesta xarxa social, que serveix per gestionar les publicacions i veure'n les estadístiques i programar posts.I com es fa? És molt senzill. Només us cal tenir una pàgina de Facebook vinculada al compte d'Instagram des d'on voleu programar la publicació. Primer, heu d'accedir a Creator studio i seleccionar l'aplicació d'Instagram. Un cop allà, heu d'anar a la secció "Publicacions" i crear una nova publicació, i podeu decidir si la voleu publicar immediatament o més endavant, definint data i hora.En aquestes imatges ho podeu veure més fàcilment:

