Nico Roig experimenta amb el so binaural al Mercat de Música Viva de Vic

L'assaig de Nico Roig amb Marta torrella, Helena Ros i Cote Fournier. Foto: ACN

Tarta Relena (Marta Torrella i Helena Ros) durant l'assaig. Foto: ACN

"És curiós fer un concert on saps que tothom està escoltant exactament el mateix que tu". Així definia Nico Roig en una entrevista a l'ACN el concert que presentarà dimecres al Mercat de Música Viva de Vic MMVV ), coproduït pel propi mercat. L'Auditori de l'Atlàntida, en sessió doble, acollirà un espectacle molt íntim de Roig pensat per a una vuitantena de persones.El públic, assegut en dues rotllanes concèntriques, escoltarà per primera vegada algunes de les cançons del nou disc del cantant i compositor barceloní que sortirà al febrer. Al centre de la platea, Roig estarà acompanyat per les veus de Tarta Relena (Marta Torrella i Helena Ros), els efectes de Cote Fournier i els teclats de Meritxell Nedderman. Una màquina en forma de cap de maniquí captarà el so dels artistes i el recrearà a semblança del que capta l'orella humana –l'anomenat so binaural-, que cada persona del públic escoltarà a través dels seus auriculars."Presentaré les cançons que faré al disc, però en versió croquis, tal com les toquem quan ens posem a treballar-les. M'agrada molt tocar les cançons en estat cru", ha explicat Nico Roig. De fet, el cantautor barceloní encara no ha gravat el que serà el seu quart disc –Yo siempre sueño que sí-, però el concert a Vic, en un format molt més íntim i proper que l'habitual i en una versió més reduïda, li servirà per mostrar alguns dels temes que va començar a escriure l'estiu passat. "Porto molt de temps fent aquestes cançons i per a mi diuen molt tot allò que vull dir, crec que a la gent a qui li agrada el que faig les apreciarà", ha destacat.Els dos concerts de Nico Roig de l'Atlàntida de Vic només es podran escoltar amb auriculars. D'aquesta manera, ha explicat Roig, el públic pot sentir que és dins del concert escoltant les tres dimensions. L'anomenat so binaural o so tridimensional és aquell que genera en l'oient una sensació real en el sentit que imita el comportament de l'orella humana imitant els sons de la manera que els processa el cervell.D'aquesta manera, quan Nico Roig acosti la seva veu i la seva guitarra espanyola a la font que capta el so i després se n'allunyi, el públic ho percebrà de la mateixa manera a través dels seus auriculars. O quan les Tarta Relena facin sonar la veu a banda i banda de la font que capta el so passarà exactament el mateix. "És una sensació molt guai. No tenim cap mescla especial i allò que sentirem els músics ho sentirà tothom", ha explicat.Quan Nico Roig es va proposar fer el quart disc l'estiu passat va pensar que seria "molt més trencador": "Faré un disc seriós, on es parli de les coses que realment m'importen". "Al final, però, me n'adono que això és el que faig", ha dit tot admetent que el resultat ha estat diferent del seu propòsit inicial.El cantautor va començar a escriure indagant en tots aquells aspectes que considerava que més havia de treballar ja sigui a nivell espiritual o psicològic. Però quan va tenir escrites les cançons es va adonar que els temes eren "massa literals" en relació a tot allò que li passava. En aquest temps ha revisionat els temes i agafant perspectiva, ha explicat, i ha intentat "buscar una l'humor en algunes coses". Malgrat això, ha assegurat que el sarcasme i l'humor de treballs anteriors no serà tan evident, "però una mica ho necessitava".La col·laboració amb les Tarta Relena havia de ser només per a una cançó, però la seva presència en el treball de Roig ha anat molt més enllà. El cantautor en destaca la calidesa de les seves veus que es barreja amb la seva guitarra espanyola i també el fet que s'hi trobi bé treballant amb el duet femení. "Estan molt connectades i és increïble treballar amb elles", ha elogiat. Les Tarta Relena també han ajudat a Roig en alguns dels arranjaments de les cançons. El cantautor barceloní ha explicat que tota la calidesa que aporta el duet també es contraposa amb l'electrònica d'algunes de les cançons on es pot trobar el baix, els teclats o el sampler, tot i actuar sense bateria.Més enllà del mercat, Nico Roig espera poder oferir els dos formats de concert, el de tall més íntim i proper amb auriculars i barrejar aquestes actuacions amb els concerts de gran format quan llanci el nou disc el mes de febrer.

