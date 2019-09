GUIA Tot el que no et pots perdre de la Mercè

Oques Grasses actuarà el 20 de setembre a la plata del Bogatell. Foto: Bernat Cedó.

Els Crazy Dunkers. Foto: Crazy Dunkers

Els castellers de Barcelona: Foto: ACN

Barcelona celebra del 20 al 24 de setembre les festes de la Mercè amb un programa carregat d'actes en què no hi falten la cultura popular, la tradició, les activitats infantils, els esports i la música. Durant cinc dies la capital catalana ofereix una àmplia agenda d'oci en honor a la patrona. Aquestes són les propostes més destacades del cap de setmana:: L'exalcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, serà l'encarregada de donar la benvinguda a la festa amb el pregó del 20 de setembre, que començarà a dos quarts de set de la tarda a l'Ajuntament.: Un cop acabat el pregó de Carmena, el bestiari popular, els Gegants del Pi, els Gegants de la Ciutat, els Capgrossos Macers, els Cavallets Cotoners i els Gegants de Santa Maria del Mar desfilaran cap a la plaça de Sant Jaume acompanyats dels Trabucaires d´en Perot Rocaguinarda, els Falcons de Barcelona, diables de les colles barcelonines i els Ministrils del Camí Ral. Està previst que el seguici inaugural comenci a les set de la tarda.: El grup Oques Grasses és el cap de cartell del concert del 20 de setembre a la platja del Bogatell. L'actuació s'emmarca dins la gira de presentació del disc Fans del Sol. La mescla de reggae i pop de la banda d'Osona va més enllà i en aquest àlbum incorpora sons africans, música llatina, trap i fins i tot algunes bases electròniques.La Casa Azul també tocarà el 20 de setembre al Bogatell, amb la seva intenció d'esborrar les fronteres entre indie i mainstream i també ho farà Dorian, una de les bandes més representatives de l'escena indie barcelonina. El concert començarà a dos quarts de deu de la nit, l'obrirà La Casa Azul i el tancarà Oques Grasses.: El concert del Bogatell no serà l'única proposta musical del primer dia de la Mercè. A partir de les nou del vespre, l'avinguda Maria Cristina serà escenari del concert de Cadena Cien, amb Edurne i Carlos Baute al capdavant.L'exconcursant d'OT actuarà a tres quarts d'onze de la nit i el veneçolà ho farà a dos quarts de dotze per presentar De amor y dolor, el seu onzè disc. Tots dos estaran acompanyats del projecte de rock i folk Eivibonny, que pujarà a l'escenari a les nou del vespre i de Miquel Abras, que tancarà l'espectacle a dos quarts de dues de la matinada com a part de la gira Fills del Mal Tour.: Durant la Mercè també hi haurà espai per a la gastronomia. El 20 de setembre la ciutat convidada d'enguany, Beirut, serà protagonista amb la instal·lació de food trucks al parc de la Ciutadella que oferiran plats de cuina libanesa.: Furti Coromina i Paco Hernández han estat els encarregats de construir El Laberint que s'instal·larà al Palauet Albéniz i que es podrà visitar dissabte i diumenge des de les onze del matí a les vuit del vespre. Els coneixements i accions determinaran el recorregut per una xarxa de parets transparents i de passadissos plens de portes enigmàtiques.: Els dies 21, 22 i 23 de setembre el parc de la Ciutadella i el passeig Lluís Companys acolliran els Crazy Dunkers, un dels millors equips del món de bàsquet acrobàtic. Esmaixades impossibles i salts vertiginosos faran les delícies dels amants d'aquest espot i també dels més petits.: El correfoc dels petits diables sortirà a cremar Barcelona el 21 de setembre a dos quarts de set de la tarda. El punt d'inici serà la plaça Antonio López, continuarà per la Via Laietana i acabarà a la plaça Antoni Maura. Més tard, a dos quarts de nou del vespre serà el torn del correfoc gran, que farà el mateix recorregut i estarà precedit per la Tabalada infernal i la Ceptrotada.: La companyia francesa Adhok porta a Barcelona el seu muntatge de teatre participatiu Sortida d'emergència en el marc del MAC Festival i ideal per gaudir en família. Set avis i àvies troben la porta de la seva residència oberta i aprofiten per escapar-se'n. Els espectadors se'ls trobaran pel parc de la Ciutadella i el passeig Lluís Companys, recorrent el parc amb pas vacil·lant i el gest maldestre, però experimentant la vida plenament. Dissabte i diumenge de les onze del matí a les vuit del vespre.: La música tornarà dissabte a la platja del Bogatell. La banda de les Illes Balears Da Souza obrirà el foc a les nou del vespre amb el seu pop. Els seguirà Joan Dausà, que actuarà en el marc de la seva gira Ara Som Gegants i tancarà la nit La Pegatina, que farà parada al Bogatell dins la gira La Fiesta Más Gande Tour a partir de dos quarts de dotze de la nit.: Què es podria fer amb les restes del naufragi de Robinson Crusoe. Això és el que es planteja la companyia Toc de fusta. N'ha sortit una instal·lació interactiva. Veniu a veure els autòmats de gran format, els jocs mecànics i els trencaclosques, per a nens més grans de dos anys. Dissabte i diumenge, des de les onze del matí i fins a les vuit del vespre.: La canalla també s'ho passarà d'allò més bé ordenant les caixes de cartró decorades amb parts d'un grafiti que s'hauran d'ordenar per construir un mural gegant. Dissabte i diumenge de dotze del migdia a nou del vespre i dilluns de cinc a nou.: Diumenge Barcelona Viurà la primera de les dues diades castelleres de la Mercè, la històrica. Els Castellers de Barcelona seran els amfitrions i rebran els Minyons de Terrassa i els Castellers de Vilafranca. Els castells començaran a partir de les dotze del migdia a la plaça de Sant Jaume.: Barcelona també tindrà circ durant les festes de la Mercè, a càrrec d'Artistes de la Central del Circ. Es tracta d'un dels grans pols de la creació de circ contemporani. Per allà passen companyies, locals i de països diversos, que posen a punt els seus espectacles. En faran un tast dissabte i diumenge de sis a vuit de la tarda al Fossat Oest del Castell de Montjuïc.: L'últim representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió, Miki Núñez, serà el cap de cartell del concert de diumenge a l'avinguda Maria Cristina. A partir de dos quarts de nou actuarà amb la presentació del seu primer àlbum. Abans que ell pujarà a l'escenari el grup de Terrassa Sense Sal i a partir de les deu de la nit tancarà la festa Gertrudis, que a la tardor publicarà el seu vuitè disc.: Pascal Comelade s'acomiada dels escenaris de Barcelona amb un concert amb la Cobla Sant Jordi a l'avinguda de la Catedral. El comiat serà especial, ja que Comelade estarà acompanyat de Jaume Sisa, Pau Riba, Albert Pla, Pep Pascual, Víctor Nubla, Xarim Aresté, Gerard Quintana i Ivette Nadal a sobre l'escenari. L'actuació començarà a les deu de la nit.Les festes continuaran el dilluns 23 de setembre amb la Cercavila de la Vigília com a acte més destacat del matí. Els gegants de la ciutat aniran a la plaça de la Mercè per anunciar la festivitat de la patrona. A la nit, els Catarres, Doctor Prats i Buhos oferiran un concert a l'avinguda Maria Cristina, i Tribade actuarà al Moll de la Fusta.El dia 24 el protagonisme serà per al seguici de la Mercè a les dotze del migdia. La Banda Municipal i tot de figures que van dels Capgrossos Macers, els Gegants de la Ciutat i els Gegants del Pi i de Santa Maria del Mar, fins a l´Àliga, la Mulassa, el Drac, el Lleó, el Bou, la Víbria i la Tarasca recorreran els carrers Ample, Regomir i Ciutat fins a arribar a Sant Jaume, on ballaran l'Àliga i els Gegants de la Ciutat. A la una del migdia començarà la diada castellera i a les sis de la tarda tot el seguici popular participarà a la cavalcada. A les deu de la nit, el Piromusical tancarà les festes a l'avinguda Reina Maria Cristina.Per a conèixer tota la informació del programa de La Mercè es pot consultar el cercador d'actes de l'Ajuntament de Barcelona.

