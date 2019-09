El Secretariat Nacional de la CUP inicia el procés de renovació

La CUP es reordena. Després d'haver definit la nova estratègia en Assemblea Nacional, els cupaires han iniciat el procés de renovació del Secretariat Nacional, tal i com es va aprovar a Celrà el passat 14 de juliol, i va avançar NacióDigital . Llavors es va posar la primera pedra d'aquesta refundació -la ponència estratègica es va acabar aprovant a principis d'agost-, i es va crear l'anomenat Equip 50/60, un de grup de cupaires encarregat d'elaborar una candidatura col·lectiva per a presentar a les eleccions internes del nou Secretariat.Aquest equip és un òrgan col·legiat que tindrà com a objectiu desenvolupar un pla de treball estratègic, organitzatiu i comunicatiu, a partir dels compromisos que es van adquirir durant l'Assemblea Nacional de Celrà. Segons la ponència aprovada per la CUP, els capitalistes apostaran per abandonar el bloqueig frontal i passar a fer una oposició més propositiva, per tal de traslladar al Parlament la lògica que ja apliquen als municipis, però sense abandonar les accions de denúncia i desobediència civil -amb campanyes al carrer- a favor de la independència.De l'Equip 50/60 en sortirà una proposta de candidatura col·lectiva, que es presentarà al procés d'elecció del nou Secretariat Nacional. D'aquest procés també en sortiran les bases per a la conformació de futurs nous equips de l'estructura nacional. Aquest equip estarà format per un equip integrat per militants que representen les diferents assemblees del territori, i tindrà l'objectiu d'impulsar un treball polític i organitzatiu estable. El seu treball es dividirà en quatre fases, que seran les que finalment donaran lloc al nou Secretariat Nacional.La primera es va iniciar el 5 d'agost i culminarà el 18 de setembre. En aquesta les assemblees locals i territorials han començat a proposar les persones que han d'integrar l'Equip 50/60, amb un màxim de deu per territorial. Durant la segona fase es valoraran els militants proposats, per definir un llistat definitiu que s'escollirà el proper 5 d'octubre en consell polític. En la tercera fase es promouran debats de treball polític sobre els acords assolits a Celrà, de forma coordinada amb l'antic Secretariat i el grup parlamentari. I finalment l'Equip 50/60 presentarà una candidatura col·lectiva, així com les candidatures individuals que consideri, per al procés d'elecció del nou Secretariat. La proposta es realitzarà el 7 d'octubre i es ratificarà dos dies després en Consell Polític.Ja a mitjans de juny, abans de l'Assemblea Nacional de Celrà, diverses fonts del partit exposaven ala voluntat del Secretariat Nacional d'iniciar el procés de renovació a partir del 14 de juliol. El motiu? Diversos esdeveniment que han propiciat que la direcció actual del partit resti desmembrada des de fa ja uns mesos per la baixa d'alguns militants que exercien com a secretaris nacionals. Les últimes van ser Maria Ballester, Aina Delgado i Núria Alcaraz, que van deixar la direcció per la gestió que es va fer del cas de Mireia Boya, considerant que el partit havia "minimitzat" l'agressió denunciada per l'exdiputada Amb el procés de renovació del nou Secretariat Nacional, la CUP busca una proposta de consens, que satisfaci totes les ànimes -tant la d'Endavant com la de Poble Lliure, però també l'anomenat tercer sector-, amb l'objectiu que totes se sentin representades amb la nova direcció.

