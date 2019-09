Entrevista con un vampiro... pic.twitter.com/SC2cznTbCE — RAUL SANTA EUFEMIA (@RAUL_PUCELA) September 16, 2019

El fragment d'una compareixença del grup parlamentari de Vox al Congrés dels Diputats s'ha convertit en viral en les darreres hores. No ha estat, precisament, per les declaracions del portaveu Iván Espinosa de los Monteros, sinó per les mirades i els gestos d'un dels diputats que el va acompanyar, Jose María Figaredo.Figadero, a l'esquerra d'Espinosa, escolta amb atenció la declaració del seu portaveu sobre per què la formació ultradretana es nega a condemnar el franquisme, un element que considera "matèria dels historiadors". Tinguin relació o no amb aquestes paraules, les reaccions del diputat, del tot inquietants, s'han convertit en objecte de burla i diana d'acudits de la xarxa.

