La variant del corredor mediterrani entre Tarragona i Vandellòs, en marxa abans de finals d'any

Un AVE sortint de l'estació del Camp de Tarragona. Foto: Jonathan Oca

El govern espanyol manifesta la seva voluntat de posar en marxa la variant del corredor mediterrani entre Vandellòs i Tarragona però no tanca cap data concreta. El ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos, ha destacat aquest dimarts des de la nova estació de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant que està previst que ja funcioni abans de finals d'any.Aquesta és la setena data que es trasllada des de l'executiu espanyol per a aquest tram de la nova infraestructura. En l'anterior s'assegurava que ja estaria operativa durant el mes de juliol d'enguany, tal com va destacar el subdelegat del govern espanyol, Joan Sabaté, en una visita a les obres del túnel del Coll de Lilla.Ábalos ha recordat que l'Agència de Seguretat Ferroviària Adif encara està fent proves de seguretat i que, a banda, encara s'està fent la formació als maquinistes, ja que hauran de conèixer al detall el nou traçat i les noves adaptacions a la via.El tram que uneix Tarragona i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant disposa, de forma provisional, de doble via d'ample ibèric però disposa de travesses polivalents que permet desplaçar els raïls i adaptar-los a l'ample internacional un cop es posi en marxa tot el corredor mediterrani.Per aquest tram circularan els trens que ara passen per la línia de la costa -que actualment es fa per via única-. Això, suposarà que els trens no arribaran fins al centre Salou, sinó que ho faran fins a Salou-PortAventura. La resta de vies s'hauran de desmantellar, tal com preveu la declaració d'impacte ambiental del projecte del corredor. La Generalitat i diferents municipis de la Costa Daurada treballen en la construcció d'un tren-tram.El ministre en funcions espanyol ha recordat que el nou corredor permetrà escurçar els trajectes entre Barcelona, València i Alacant en uns 30 minuts, ja que connectarà amb la línia del TAV a l'estació del Camp de Tarragona. Aquesta nova variant ha comptat amb un inversió d'uns 700 milions d’euros (IVA inclòs).L'alcalde de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Alfons García, espera que aquesta sigui la data definitiva. El batlle ha manifestat, després d'acompanyar al ministre espanyol durant la visita a les instal·lacions de l'estació del nou traçat, que la posada en marxa d'aquesta variant suposarà un gran benefici per al municipi i per a tot el territori.

