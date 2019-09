UGT demana destituir una responsable de Lledoners per facilitar l'entrada de Risto Mejide

La UGT ha demanat la dimissió de la subdirectora de Tractament de Lledoners per suposadament facilitar l'entrada de Risto Mejide al centre penitenciari. Segons apunta el sindicat, el mediàtic presentador de televisió - que va entrevistar Raül Romeva - no va passar per l'arc de seguretat i va ser cridat abans que la resta de visitants dels altres interns.El Departament de Justícia, però, nega que es produís cap irregularitat. Segons fonts, Mejide va passar per l'arc de seguretat i va deixar el telèfon en la taquilla corresponent, tal i com ha de fer tothom i com ho demostren les càmeres de seguretat del penitenciari. A més, l'exconseller d'Afers Exteriors va començar la seva visita l'últim, defensen.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor