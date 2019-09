​Torra també demana apartar de la causa un altre magistrat del TSJC

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha donat un pas més en la seva estratègia legal per aconseguir les màximes garanties en el judici contra ell al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) -previst els dies 25 i 26 de setembre, i que coincideix amb el debat de política general al Parlament-. Així, ha demanat apartar de la causa un altre magistrat de l'alt tribunal català, aquesta vegada, el que havia estat designat per analitzar la recusació -presentada anteriorment- contra el president de l'organ judicial, Jesús Maria Barrientos i la magistrada Mercedes Armas, que l'havien de jutjar per presumpta desobediència per mantenir llaços grocs als edificis públics en campanya electoral.Ara, el president ha presentat un altre incident de recusació contra el magistrat Carlos Ramos, instructor de la recusació. Torra al·lega que el magistrat té una "enemistat manifesta" cap a ell i un interès directe en la causa perquè va arribar al càrrec a proposta del PSC. A més, recorda que aquest magistrat ja havia estat recusat anteriorment al començament del procés com a instructor.Aquest magistrat, argumenta Torra, va ser instructor de la causa i membre de la sala d'admissions de la querella, i va fer unes manifestacions "no només vulneradores del dret a la presumpció d'innocència sinó que revelen un autèntic ànim prejutjador". Segons defensa en el seu escrit, Ramos va realitzar declaracions "rotundes i d'evident culpabilitat" quan va dir, en una interlocutòria, que el president de la Generalitat havia fet trampes per mantenir els llaços, amb voluntat de persistir en la desobediència.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor