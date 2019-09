La nova temporada de la brama del cérvol regula per segon any l'accés a turistes

Ja hem entrat en el mes del zel dels cèrvols. I des de mitjans de setembre a mitjans d'octubre té lloc la #brama dels cèrvols. Heu sentit algun cop com bramen? Nosaltres sí! I ho hem pogut gravar:https://t.co/N07gJowGy2#FonotecaMCNB — MCNB (@museuciencies) September 16, 2019

La brama del cérvol torna aquesta tardor a la Reserva Nacional de Caça (RNC) de Boumort , al Pallars Jussà. Per segon any consecutiu, es durà a terme una ordenació de l’activitat, consistent a establir un sector reservat per a visites guiades i unes rutes recomanades per a visita lliure. L’objectiu és reduir el risc de massificació i les molèsties als animals, millorar la satisfacció dels usuaris de la Reserva i potenciar les visites guiades.Davant dels resultats satisfactoris que es van obtenir amb la prova pilot de l’any passat, aquest any la Junta Consultiva de la Reserva, on a més de la Generalitat hi ha representats, entre altres, els ajuntaments, els consells comarcals, propietaris de terrenys i pagesos, ha aprovat per consens la reedició de la prova pilot impulsada el 2018 per ordenar les activitats d’observació de la brama del cérvol La prova pilot efectuada l’any 2018 va permetre un increment del 36% en el nombre de guiatges i del 43% en el nombre de persones que visiten la Reserva amb empreses de guiatges respecte a l’any 2017.El sector reservat per a visites guiades romandrà tancat al públic en general entre el 14 de setembre i el 13 d’octubre. Durant aquest període, només hi podran accedir les empreses de guiatge autoritzades, a més dels ramaders locals o altres usuaris amb drets d’ús de la zona i cossos de vigilància i seguretat.Per als usuaris que vulguin visitar la reserva pel seu compte, s’estableixen quatre rutes recomanades per a recórrer en vehicle 4x4. En cada una d’aquestes rutes s’identifiquen punts d’interès (punts d’observació, miradors, fonts, àrees d’esbarjo...), que en conjunt són força representatius del paisatge de la reserva i en alguns casos són adequats per a escoltar o observar el fenomen de la brama.En una de les rutes de visita lliure s’instal·larà estratègicament un punt d’informació, que estarà obert tots els caps de setmana entre el 14 de setembre i el 20 d’octubre, així com els dies 23 i 24 de setembre. L’horari d’atenció al públic serà de 8 a 20h els dissabtes i els dies 22 i 23 de setembre; i de 8 a 14h la resta de dies. El punt d’informació de Cuberes estarà atès per un informador que coneix bé la reserva i compta amb senyalització, estand, material informatiu sobre la reserva i material òptic per a l’observació de la fauna.El projecte d’ordenació de l’observació de la brama del cérvol s’executa mitjançant l’Estació Biològica del Pallars Jussà, i compta amb la col·laboració del Consell Comarcal del Pallars Jussà, els ajuntaments de l’àmbit de la reserva (Abella de la Conca, Baix Pallars, Conca de Dalt i Les Valls d’Aguilar) i el sector turístic local.La RNC de Boumort, situada entre el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l’Alt Urgell, és un dels millors indrets de Catalunya per a gaudir de la fauna salvatge, amb cérvols, isards, cabirols, senglars i grans rapinyaires. És fàcil observar rastres de l’activitat dels cérvols i grups de femelles pasturant o esmunyint-se entre els matollars.De mitjan setembre a mitjan octubre el cérvol entra en zel i té lloc la brama, l’espectacle natural més impressionant de la natura al Prepirineu.

