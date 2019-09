Colau estudiarà limitar l'activitat del port i l'aeroport per reduir la contaminació

El govern municipal de Barcelona insisteix en la possibilitat de limitar l'activitat del port i de l'aeroport del Prat com a eina per reduir la contaminació a la ciutat i al seu entorn metropolità.En una entrevista a RAC 1, el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha avisat que les dues infraestructures hauran de treballar per tenir un "pla especial" per abordar la situació d'emergència climàtica. Badia ha admès que les competències del consistori "arriben fins on arriben" i ha plantejat com a opcions posar "topalls" o reduir el nombre de vols en el cas del Prat.Al juliol l'alcaldessa, Ada Colau, ja va plantejar per primera vegada limitar la quantitat de creuers que arriben a la ciutat com a resposta als problemes de pol·lució.Badia també ha dit que els peatges per entrar a Barcelona per controlar la congestió estan ''en fase d'estudi'' perquè primer cal veure com impacta la Zona de Baixes Emissions (ZBE) L'Ajuntament va presentar aquests dilluns els detalls de la ZBE, que a partir de l'1 de gener del 2020 prohibirà als vehicles més contaminants circular per la ciutat els dies laborables de set del matí a vuit del vespre.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor