Troben un nou cadàver al Baix Segura després de les riuades

Agents de l'equip de Rescat de Muntanya de la Guàrdia Civil han recuperat aquest dimarts cap a tres quarts d'una del migdia el cadàver d'un home al Canal de la Reina, a la localitat de Sant Fulgenci, a la comarca alacantina del Baix Segura, la més afectada per el temporal de gota freda dels darrers dies.Es tracta d'un home de pèl blanc que vesteix una camisa de flors. La Guàrdia Civil tracta de confirmar que es tracta de l'holandès de 66 anys desaparegut des de diumenge passat, quan va ser succionat pel corrent en una sèquia.El cos ha estat localitzat per un voluntari que treballava a la zona, i fins al lloc s'ha desplaçat en helicòpter un equip de cos de Rescat de Muntanya de la Guàrdia Civil.Amb el descobriment d'aquest nou cadàver, el nombre de víctimes mortals per l'episodi de gota freda s'eleva a set.

