VÍDEO Una trentena de persones protesten al Parlament Europeu pels escons de Puigdemont, Junqueras i Comín

Una trentena de persones s'han manifestat davant del Parlament Europeu a Brussel·les per reivindicar el dret dels eurodiputats electes independentistes Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín a ocupar el seu escó. Sota la pancarta "No ens robeu els nostres vots" el grup de manifestants ha denunciat amb la concentració d'aquest dimarts al migdia que s'ha violat el seu "dret a la representació política" al Parlament Europeu.Després de participar en l'acte, l'exconseller de Salut Toni Comín ha reclamat a la comissió europarlamentària d'afers legals que resolgui el cas i ha afirmat que estan treballant "de manera discreta" amb aquest òrgan per "donar a conèixer la doctrina" del parlament al respecte. "Hi ha l'opció que el Parlament Europeu ho resolgui", ha assegurat.En aquest sentit, Comín creu que, si el president de la institució, David Sassoli, es manté "neutral i no fa un ús interessat i partidista dels serveis jurídics" i el comitè d'afers legals "manté la doctrina" el cas "es pot resoldre directament pel parlament".Segons ha explicat el també exconseller Lluís Puig, les inscripcions per la concentració del dimarts 1 d'octubre estan "creixent" i valoren fer una marxa des de la Comissió Europea fins a l'Eurocambra. "Intuïm que per l'aniversari dels dos anys del referèndum serà un dimarts important", ha assegurat.La plataforma 'No ens robeu els vots' ha convocat concentracions setmanals a partir d'aquest dimarts davant el Parlament Europeu i la Comissió Europea per reclamar els escons de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín. La plataforma vol denunciar la "flagrant violació dels principis bàsics de la democràcia" que representa que més de dos milions de persones "no estiguin representades" a "l'única institució democràtica de la Unió Europea.

