​L'Antiga Fàbrica Estrella Damm s'obre a la ciutat per celebrar la Mercè

Dissabte 21 de setembre



Los Sara Fontán (15.00)

Courtney Marie Andrews (16.30)

Maria Rodés (18.00)

Yawners (19.30)

Y La Bamba (21.30)

Diumenge 22 de setembre



Honolulu (15.00)

North State (16.30)

Say Yes Dog (18.00)

Fanso (19.30)

Tversky (21.00)

La Mercè a l’antiga Fàbrica d’Estrella Damm 2018. Foto: Albert Alemany

Un any més, l'Antiga Fàbrica Estrella Damm obrirà les seves portes a la ciutat de Barcelona per celebrar les festes de la Mercè. Els propers dissabte 21 i diumenge 22 de setembre, el número 515 del carrer Rosselló s’omplirà de música, gastronomia i activitats per a tota la família, des de dos quarts de dotze del matí fins les deu de la nit.Les actuacions de talents emergents de la música d’arreu del món com Los Sara Fontán, Courtney Marie Andrews, Maria Rodés, Yawners, Y La Bamba, Honolulu, North State, Say Yes Dog, Fanso i Tversky es donaran cita a l’antic recinte industrial, en el marc de la programació del Barcelona Acció Musical (BAM). L’oferta musical de l’Antiga Fàbrica es completarà amb una silent disco que emplenarà la terrassa de coreografies silencioses a ritme de DJ.L'oferta gastronòmica serà també un dels plats forts de la Mercè d’enguany. Com a novetat, es duran a terme tasts guiats d’Estrella Damm i d’altres cerveses de la família Damm, per conèixer en detall els seus matisos o les seves possibilitats de maridatge. A més, al llarg de tot el dia, els food trucks de Corazón de Ágave (cuina mexicana), Fileteando (hamburgueses quilòmetre zero), Fish and Chips (peix arrebossat i patates fregides, a l’estil anglès), Indifoodtruck (frankfurts artesans), Les Muns (empanades argentines reinventades) i Maria una Crep (creps bretones dolces i salades) oferiran una àmplia varietat de propostes gastronòmiques –entre les quals hi ha opcions veggies i sense gluten– perquè els qui visitin l’Antiga Fàbrica puguin acompanyar la cervesa de Damm que elegeixin en qualsevol moment de la jornada.A les immediacions de l’Antiga Fàbrica Estrella Damm hi tindran lloc les activitats dirigides als petits de casa. El tram de carrer Rosselló entre els carrers Cartagena i Dos de Maig acollirà les actuacions de les companyies Ferroluar, Planeta Trampolí, Moveo i La intrusa, les quals combinen instal·lacions que reivindiquen la reutilització dels materials amb un escenari a peu de carrer en el qual s’hi durà a terme una programació basada en les arts del moviment corporal més contemporànies, com la dansa o el mim.A més, als Jardins de Montserrat Roig (dins de l’illa de cases Damm, al davant de l’Antiga Fàbrica), s’hi instal·larà un espai més tranquil, on podran gaudir dels autòmats de gran format de fusta de la companyia Toc de Fusta, així com l’univers de cartró de Crea Moviment, en el qual un espai ple de caixes i un conte obriran les portes a un nou món per a menuts i grans.

