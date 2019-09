L'imam acusat d'abusar sexualment d'un menor a Barcelona ho nega tot

El qui va ser imam de la mesquita Fezane Madina del barri Gòtic de Barcelona entre setembre i novembre del 2017, S. M., acusat d'haver abusat sexualment de manera continuada durant dos mesos d'un nen de 9 anys, ha negat totes les acusacions en la primera sessió del judici a la secció 5a de l'Audiència Provincial de Barcelona. L'acusat està en presó provisional des que la víctima va explicar al seu pare, el novembre del 2017, que durant i després de les classes d'Alcorà patia abusos sexuals per part de l'imam en un lavabo.Les proves biològiques dels Mossos d'Esquadra han determinat l'existència de semen de l'acusat en dues samarretes i uns pantalons de la víctima. La fiscalia demana 12 anys de presó, 60.000 euros, la inhabilitació de l'imam durant cinc anys per qualsevol professió que comporti contacte amb menors d'edat i la prohibició d'acostar-se a la víctima durant deu anys.L'acusat ha negat els abusos i ha dit que el menor era "un més" dels que assistien a la mesquita. També ha explicat que atribueix la denúncia a què el volien fer fora de la mesquita perquè no tenia documentació. Ha indicat que el van contractar el març del 2016 sense signar cap document i que li van pagar mil euros al mes durant els sis primers mesos, una mensualitat que després va passar a cobrar de tant en tant. Amb l'entrada d'un altre imam l'octubre del 2017 ha dit que va passar a dedicar-se a recaptar les donacions per la mesquita a les botigues però que seguia vivint a la mesquita.El 14 de novembre del 2017 el nen va explicar els abusos sexuals que estava patint al seu pare. Li va explicar que des de feia dos mesos l'imam se l'enduia al lavabo on es quedaven sols. Allà li mostrava vídeos sexuals, el despullava, l'obligava a tenir relacions sexuals i després en algunes ocasions li donava diners, segons el pare.Després d'escoltar el seu fill el pare va telefonar un amic seu i se'n van anar a parlar amb l'abusador, que els hauria reconegut haver tingut sexe oral i anal amb el menor, segons han assegurat el pare i el seu amic. L'acusat nega que reconegués els fets i assegura que els familiars del menor li van dir que el volien expulsar i que si no marxava el denunciarien.El responsable de l'entitat que porta la mesquita, l'Associació Fezane Madina, ha dit que després de tenir coneixement d'aquesta conversa va parlar amb l'imam que li va dir que l'acusaven injustament. Ha explicat que no va tenir temps de reunir la junta de l'entitat per decidir quines accions dur a terme perquè la policia va actuar ràpidament.Les proves de la Policia Científica han trobat restes de semen de l'acusat en diverses peces de la roba que la víctima feia servir per anar a la mesquita. També han trobat restes d'una segona persona que podria ser de la víctima. Els metges forenses que van analitzar el nen li van trobar cremades a les natges. Segons el pare, el menor va explicar que l'imam els hi havia provocat amb un encenedor.El pare ha explicat que no ha detectat seqüeles psicològiques al seu fill i un dels agents del Mossos d'Esquadra que van acudir a casa seva ha dit que no el va veure alterat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor