La Salomon Ultra Pirineu es retransmetrà en directe per TV3

El proper 5 d’octubre la Sky Pirineu, de 36 quilòmetres i 2.600 metres de desnivell, nova cursa nascuda aquest any en el marc de la Salomon Ultra Pirineu, penúltima prova de la Copa del Món de Skyrunning i última prova de les Golden Trail National Series, serà retransmesa en directe per TV3.L’aposta de la televisió catalana per l’emissió d’una de les curses de la Salomon Ultra Pirineu dona encara més valor a la cita, una de les més emblemàtiques i importants tant a nivell nacional com internacional.L’emissió de la prova per TV3 s’iniciarà a les 10 del matí, moment en què els primers corredors estaran encarant els últims metres abans d'arribar al Refugi del Niu de l'Àliga, situat al cim de la Tossa d'Alp (2.536 m), i finalitzarà a les 14h.