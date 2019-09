Màfies i explotació laboral: UGT denúncia la situació dels treballadors estrangers al camp ebrenc

Pisos pastera, jornades laborals interminables, desequilibri de sous entre homes i dones, pagament de les hores per sota del conveni,... El sindicat UGT ha denunciat aquest dimarts el panorama “d’explotació laboral” que impera al sector agrari a les Terres de l’Ebre.Tot i que fa 8 mesos de l'entrada en vigor del reial decret 1462/2018 que fixa en 900 euros mensuals el Salari Mínim Interprofessional per al 2019, UGT FICA Catalunya denuncia que encara hi ha empreses que es neguen a complir i aplicar la llei i no només això, sinó que, “les màfies” són les que marquen les regles del joc en el sector agrari, segons constata el sindicat.De fet, el responsable del sector agrari de la UGT FICA Catalunya, Paco Folch, ha relatat que les Terres de l’Ebre “són l’únic territori” on no es compleix el conveni agropecuari. L’arrel es troba en aquestes “màfies” que es nodreixen de l’explotació de temporers d’origen estranger indocumentats i que arriben a Catalunya amb la promesa d’un sou, casa i menjar. Els “sense papers” treballen de forma irregular, a preus molt per sota del que marca el conveni, sense contracte i malviuen en pisos pastera. Arriben aquí a través d’intermediaris, sovint, compatriotes del seu mateix país que acorden directament els preus de collita, a tant per quilo de fruita, amb els magatzems del territori. Aquest intermediari recluta, al seu torn, una sèrie de treballadors irregulars dels quals l’empresari local no s’ha de fer responsable. “Jo he vist anuncis dient ‘Veniu a Amposta, teniu treball, casa i menjar’. Un cop aquí no els legalitzen, els tenen amagats en pisos pastera”, ha denunciat Folch. “Per evitar tot això, prendrem una sèrie de mesures, per tal de fer complir el conveni agropecuari”, ha manifestat el responsable d’UGT.Només a les Terres de l’Ebre, al voltant de 1.000 temporers es trobarien ara mateix en aquesta situació irregular, segons els càlculs del sindicats. D’aquí poc començarà la campanya del cítric, per a la qual es contractaran al voltant de 1.000 treballadors per realitzar tasques en magatzems de manipulat, però al marge d’aquests, uns 1.000 temporers més treballaran de forma irregular al camp recollint els fruits. “La major part dels treballadors són estrangers: indis, pakistanesos,... ja no es troben tants marroquins i sudamericans” i viuen en pisos pastera, “principalment situats a Amposta, Tortosa, Ulldecona, Deltebre i l’Aldea” i destinats, sobretot, a les campanyes de cítrics i de l’arròs, tot i que els treballadors també són desplaçats a la Ribera d’Ebre en època de la cirera. “Els cobren 120 euros al mes per llit. En pisos de 4 persones se n’acumulen 10 o 12 i ni els deixen sortir el carrer si no es per treballar”, ha relatat Folch.Però la situació als magatzems, no es gaire millor. “Estem al corrent que a la campanya de l’arròs en algun lloc s’ha pagat a 5 euros l’hora, mentre que a la nòmina queda reflex 6,30 euros per aparentar que s’ajunten al conveni. També tenim nòmines de magatzems de manipulat on es paga als homes 4,90 euros l’hora i a les dones 4,50 hores l’hora”, assenyala Folch.UGT ha reiterat que denunciarà a inspecció de treball tots els casos que conega. Només l’any passat hi ha haver unes 60 actuacions d’Inspecció de Treball a les Terres de l’Ebre en el sector agrari, segons constata el sindicat. El que no poden denunciar, lamenta Folch, són els pisos pastera: “Inspecció del treball funciona i funcionarà. Però no podem denunciar a inspecció de treball els pisos pastera, però si els allotjaments que l’empresari posa per als seus treballadors. Sabem on estan els pisos pastera però això és qüestió de l’Administració”.

