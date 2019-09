Front comú de Sabadell i Terrassa perquè el Quart Cinturó arribi a la Ronda Oest

Les ciutats de Sabadell i Terrassa han acordat treballar de forma conjunta per exigir a Foment que el traçat del Quart Cinturó s'ampliï "com a mínim" fins a la Ronda Oest sabadellenca. Així ho ha explicat l'alcalde egarenc, Jordi Ballart, en una entrevista amb l'ACN en què ha remarcat que el fet que l'alcaldessa de la ciutat veïna, Marta Farrés, sigui socialista no és un impediment perquè els dos consistoris vagin a una."Per a nosaltres és prioritari que la B-40 no mori en una rotonda al nord de la ciutat", ha indicat. Aquesta és una de les principals qüestions que l'alcalde pretén abordar en la trobada que dimecres mantindrà amb el president Quim Torra, amb qui confia poder fer un front comú per assolir aquest objectiu. La cita, també ha de servir per posar sobre la taula el futur de les rieres o la inclusió de Terrassa en la Zona Tarifària 2, entre d'altres qüestions.Després que el passat mes de juliol, durant els premis Cambra de Terrassa, Torra estengués la mà a Ballart per iniciar una comissió bilateral entre el Govern i l'Ajuntament egarenc, aquest dimecres tindrà lloc la primera d'aquestes trobades. Així ho han confirmat a l'ACN fonts municipals que han avançat que aquesta cita se celebrarà al Palau de la Generalitat. "Es tracta d'una trobada important perquè va dir que el Govern volia tenir una relació preferent amb Terrassa, igual que succeeix amb l'Hospitalet o Badalona", ha comentat el batlle.Pretén posar sobre la taula el futur de la B-40 al seu pas pel Vallès Occidental. "El president té un paper rellevant perquè no és el mateix anar a Madrid a negociar cadascú per la seva banda que anar-hi amb una proposta compartida", considera. En aquest sentit, assegura que en els darrers mesos ha parlat amb l'alcaldessa de Sabadell per arribar a un "consens" al voltant d'aquest tema. "La prioritat és que s'estengui com a mínim fins a la Ronda Oest de Sabadell perquè per nosaltres la B-40 no pot morir en una rotonda al nord de la ciutat", assenyala.Ballart es mostra optimista al voltant d'aquesta qüestió perquè assegura que altres ajuntaments com Castellar i Matadepera també hi estan d'acord. "Esperem que es tanqui aviat una partida pressupostària", explica. També reclama a Foment "celeritat" perquè el tram actual fins a Abrera s'ajusti al calendari. Alhora defensa estendre la via fins a Granollers, tot i que assegura que "entén" que definir un traçat que agradi al territori "serà complicat".La inclusió de Terrassa en la Zona Tarifària 2 de transport públic , el cobriment de la Riera de Palau i la urbanització de la Riera de les Arenes, la gratuïtat del peatge de Les Fonts, el futur de les residències pendents a Sant Pere Nord i Ca n'Anglada, o el dels nous centres educatius que s'han de fet a la ciutat són d'altres temes que Ballart també vol posar sobre la taula.

