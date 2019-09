La Casa Reial nega ara que Felip VI es plantegi donar més temps a Sánchez per tancar un acord d'investidura

La Casa Reial nega ara que Felip VI s'estigui plantejant esperar uns dies per decidir si proposa candidat a la investidura. Tot i que fonts parlamentàries coneixedores de la ronda de consultes havien apuntat que Felip VI estudiava donar més marge a les formacions per evitar eleccions, ara la Zarzuela descarta aquesta possibilitat.Així doncs, es preveu que Felip VI prengui una decisió aquest mateix dimarts després de l'entrevista amb el líder del PSOE, Pedro Sánchez, sobre designar un candidat a la investidura o no. En cas que no es designi candidat s'aniria a eleccions el 10 de novembre.

