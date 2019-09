L'abstenció de Podem i la maniobra estèril de Rivera aboquen Espanya a la repetició electoral

Quan falten poques hores perquè conclogui la ronda de consultes del rei, la legislatura està a punt d'entrar en escac i mat. Els darrers moviments de Ciutadans no han fructificat i Pedro Sánchez segueix sense tenir suports suficients ni a dreta ni a esquerra. El líder de Podem, Pablo Iglesias, ja ha comunicat al rei la seva abstenció i el del PP, Pablo Casado, ja ha anunciat el seu vot en contra. Tret d'un gir d'última hora, Espanya quedarà abocada a unes noves eleccions el 10 de novembre.Just després de trobar-se amb el monarca, Iglesias ha ratificat mantindrà l'abstenció si el PSOE segueix negant-se a un govern de coalició, un vot que podria ser rectificat -previsiblement un vot en contra- si s'acaba produint una entesa dels socialistes amb Ciutadans. El líder de Podem ha lamentat que s'hagi fet palès que Sánchez "prefereixi Cs" com a soci. A judici d'Iglesias, la maniobra d'Albert Rivera -que no s'ha traduït en més sintonia amb Sánchez- respon a una intencionalitat electoral, però ha lamentat que dins del PSOE hagi estat rebuda amb "alegria".De moment, però, l'acord entre Sánchez i Rivera és lluny. El PSOE ha rebutjat el "tacticisme" del líder del partit taronja i aquest ha titllat de "presa de pèl" que el president en funcions hagi dit que les condicions exigides ja es compleixen. "És mentida que el PSOE estigui complint amb les tres condicions plantejades i, a més, rebutja una reunió amb l'oposició per abordar aquesta solució d'Estat", ha dit Rivera en un comunicat després del contacte telefònic amb Sánchez.En tot cas, el líder de Podem ha assegurat que Sánchez té dues ofertes sobre la taula i ha d'escollir. "Sánchez té una proposta per la dreta i una per l'esquerra. Voler ser president a canvi de res no és el més raonable", ha etzibat. En aquest sentit, ha considerat "raonable" que el rei esperi a què el president espanyol en funcions prengui una decisió atorgant-li una pròrroga de dos dies . Però la tot i que hi ha hagut una primera filtració de la Zarzuela en aquest sentit, les últimes informacions apunten que el rei no contempla aquesta possibilitat.De fet, Iglesias ha tornat a insistir que el seu grup està disposat a facilitar la investidura si el PSOE s'avé a compartir responsabilitats en un govern de coalició i ha recordat que Podem ha acceptat un veto personal, un veto als ministeris d'Estat i a acceptar un programa que deixa fora les qüestions discrepants. "Hem treballat amb molta flexibilitat i la nostra disposició segueix vigent", ha dit tot recordant que els socialistes governen en coalició a autonomies com el País Valencià, Aragó, La Rioja, Balears o Navarra.Quan no es disposa de majoria, ha insistit Iglesias, la coalició és la "fórmula natural" per garantir l'estabilitat d'un govern. Preguntat per si Podem es plantejava quedar-se a l'oposició i facilitar la investidura per evitar les eleccions, Iglesias ha argumentat que l'acord integral que plantegen és la d'un govern estable. "Fórmules d'inestabilitat no les hem contemplat", ha dit.Qui ha deixat clar que el seu no a Sánchez és inamovible ha estat el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha assenyalat el "menyspreu" amb què el PSOE tracta el seu partit. El dirigent d'extrema dreta ha assegurat que no li estranyaria gens un acord d'última hora entre els socialistes i PP i Cs perquè "ja s'entenen en altres parlaments" i tenen "un mateix projecte". "El que no entenem és que s'entenguin ara havent-se pogut entendre a l'abril", ha sentenciat. Malgrat la davallada electoral que auguren les enquestes, Vox considera que a l'hora d'escollir entre un escenari en què prosperi la investidura o repetició electoral, ella és partidària de "donar l'oportunitat als espanyols per no haver de suportar un govern de Sánchez".També Junts per Catalunya ha confirmat al rei Felip VI que el seu vot en contra de la investidura de Pedro Sánchez és immutable . La portaveu al Congrés, Laura Borràs, ha lamentat durant la reunió de 45 minuts amb el monarca que Espanya "només té com a proposta" per a Catalunya l'aplicació del 155. "Sembla que amb el 155 no hi ha distincions entre dretes ni esquerres. L'animadversió contra Catalunya és generalitzada", ha dit Borràs, que ha afegit que és "trist" que els socialistes treguin pit d'haver contribuït a suspendre l'autonomia catalana la tardor del 2017. La dirigent ha subratllat les "dificultats" que té el líder del PSOE per dialogar amb la resta de partits polítics i ha lamentat que se senti "més còmode en el menyspreu que en el diàleg".

