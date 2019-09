La innovació en realitat virtual es consolida a Sitges

Programació Sitges Cocoon 2019 a competició

7 Lives França, Luxemburg i Bèlgica, 2019. Direcció: Jan Kounen, 20’



A Memory of the wind Corea del Sud, 2019. Direcció: Park Heungsik, 19’



Ayahuasca - Kosmik Journey França i Luxemburg, 2019. Direcció: Jan Kounen, 18’



Bonfire EUA, 2019. Direcció: Eric Darnell, 18’



Conscious Existence Alemanya, 2018. Direcció: Marc Zimmermann, 12’



Crow: The Legend EUA, 2018. Direcció: Eric Darnell, 22’



Floodplain Turquia, 2018. Direcció: Deniz Tortum, 13’



Ghost in the Shell: Ghost Chaser Japó, 2018. Direcció: Hiroaki Higashi, 8’



Ghost Reality Japó, 2018. Direcció: Hajime Ohata, 15’



Gloomy Eyes França, Argentina, Taiwán i EUA, 2019. Direcció: Jorge Tereso i Fernando Maldonado, 15’



Gymnasia Canadà, 2019. Direcció: Chris Lavis and Maciek Szczerbowkski, 6’



Heart of Darkness Austràlia, 2019. Direcció: Stuart Campbell, 13’



Kobold VR Experience Alemanya, 2018. Direcció: Max Sacker, 20-30’



Live Stream from YUKI <3 Taiwan, 2018. Direcció: Tsung-Han TSAI, 12’



Mad Run XR Espaya, 2019. Direcció: David Herrero, 4’



Mechanical Souls França, Taiwan, 2019. Direcció: Gaëlle Mourre, 17’



Pagan Peak VR Alemanya, 2019. Direcció: Ioulia Isserlis i Max Sacker, 45’



Ray Sparks Espanya, 2019. Direcció: Rafael Pavon, 10’



The Peeler Austràlia, 2018. Direcció: Harrison Norris , 5’



El Festival de Sitges segueix apostant per les noves tecnologies i per tercer any consecutiu comptarà amb una secció oficial a competició, Sitges Cocoon, dedicada exclusivament a experiències de realitat virtual, procedents d’arreu del món. El públic podrà gaudir de forma ininterrompuda i gratuïta de 20 peces a competició, que valorarà un prestigiós jurat especialista en el gènere.Un total de 20 peces internacionals conformen la secció oficial a competició d'enguany, que transportaran el públic a un món sorprenent d'experiències de realitat virtual on el terror, la ciència-ficció, la fantasia, l'animació i l'experimental es convertiran per una estona en l'únic company de viatge. Els espectadors de Sitges Cocoon disposaran, prèvia recollida d'entrada i reserva d'hora, de 60 minuts per escollir una o vàries de les peces a competició.Com cada any, la secció comptarà amb una àmplia varietat de gèneres i propostes per a tots els gustos, aguant i edats. Des d'experiències d’animació per a tots els públics com Bonfire i Crow: The Legend, de la prestigiosa productora nord-americana Baobab Studios i dirigides per l’expert en animació 3D, Eric Darnell (Antz), o l'apassionant Gloomy Eyes de Fernando Maldonado i Jorge Tereso, una història d’amor juvenil amb un zombie adolescent de protagonista i amb Colin Farrell de narrador.En l'apartat de ciència-ficció, tres propostes espectaculars: Mechanical Souls de la directora Gaëlle Mourre i 7 Lives de Jan Kounen (Dobermann), dues peces en la línia de Black Mirror i Live Stream by YUKI de Tsung-Han TSAI, una divertida i punyent sàtira taiwanesa sobre l’arma de doble fil que poden ser les xarxes socials.El terror també tindrà el seu lloc preferent a la realitat virtual, reservat només per a un públic valent disposat a endinsar-se a la fantasmagòrica i intensa experiència japonesa Ghost Reality de Hajime Ohata, participar del thriller interactiu Pagan Peak VR de Ioulia Isserlis i Max Sacker, deixar-se endur per la hipnòtica experiència turca Floodplain de Deniz Tortum, el misteri interactiu de Kobold de Max Sacker, la sinistra tortura australiana en primera persona de Guy Norris, The Peeler, o descobrir la première mundial a Sitges Cocoon de la taiwanesa Vicious Circle de Chun-Yu LAI.I parlant d’experiències sorprenents i difícils d'oblidar, destacar també la nova peripècia que barreja stop motion i CGI, Gymnasia, de Chris Lavis i Maciek Szczerbowski, de la productora avantguardista Felix & Paul Studios; Ghost in the Shell: Ghost Chaser d'Hiroaki Higashi, la nova entrega de la saga produïda per Production I.G.; i Ray Sparks, la seqüela de Ray dels espanyols Rafael Pavon i Roberto Romero.Un jurat internacional format per Isadora García, professora i investigadora acadèmica de la Universitat Internacional de Catalunya; Albert Pintó, director de Matar a Dios; i Daniel Cohen, director del Festival Europeu de Cinema Fantàstic d’Estrasburg, seran els encarregats de decidir quina de les 20 experiències de realitat virtual a competició serà la guanyadora de l’edició d’enguany.Les projeccions tindran lloc al VR Cinema, sala de cinema de realitat virtual, ubicada al Centre Cultural Miramar on principalment a través de telèfons mòbils i ulleres l’espectador podrà gaudir d’experiències immersives.L’entrada a tots els espais, projeccions i activitats és totalment gratuïta. Per facilitar l’accés, a primera hora del matí, el públic podrà recollir una entrada per a la sessió en horari disponible que més li convingui. Seran sessions de 60 minuts, on l’espectador podrà escollir els continguts que més l’interessin.

