El PSOE rebutja el «tacticisme» de Rivera i tanca la porta a una reunió amb Sánchez

La portaveu del PSOE al Congrés, Adriana Lastra, ha rebutjat aquest dimarts el "cop d'efecte" del líder de Cs, Albert Rivera, que ha reclamat una reunió a Sánchez per discutir les condicions que posa a una abstenció conjunta amb el PP a la seva investidura. En declaracions després de la Junta de Portaveus del Congrés, Lastra ha apuntat que Sánchez ja ha trucat a Rivera i a la resta de líders dels grans partits espanyols i ha emplaçat de nou les formacions de dretes a abstenir-se per "evitar que l'estabilitat depengui dels independentistes". Segons Lastra, si Podem continua situat en l'abstenció i el PP i Cs no es mouen del no, no hi haurà debat d'investidura.Lastra ha aprofitat la compareixença per fer una última crida a Podem perquè s'avingui a negociar un acord programàtic que permeti investir Pedro Sánchez com a president del govern. La dirigent socialista ha recordat que ja es disposa de les "abstencions necessàries" d'altres formacions com ERC i el PNB per tirar endavant la investidura, i ha apuntat que una abstenció de Podem implicaria "bloquejar" la situació d’Espanya i "abocar Espanya a unes noves eleccions". "Espero que rectifiqui", ha afirmat.La portaveu del PSOE també ha afegit que "no sap" què és la via de Ciutadans, que proposa una abstenció conjunta de Cs i PP a canvi de diverses condicions. "Estem una mica cansats ja dels cops d'efecte, i avui és el dia de la responsabilitat, no del tacticisme o del relat", ha dit. En aquest sentit, ha recordat que fa "molts mesos" que el PSOE demana a PP i Cs que "s'abstinguin" i "no hi ha cap qüestió que impedeixi Cs a anar a aquesta abstenció" perquè el PSOE "no només defensa la Constitució, sinó que és un dels pare de la Constitució i ho va demostrar fa dos anys amb l’aplicació del 155".Respecte a la reunió que el líder de Cs, Albert Rivera, ha demanat a Pedro Sánchez, Lastra ha recordat que Rivera s’ha negat reiteradament a trobar-se amb el president del govern espanyol en funcions. "El sorprenent és que el dia que qui es reuneix amb les forces polítiques és el cap de l'Estat Albert Rivera vol reunir-se amb el candidat a la presidència", ha etzibat.

