La cimera de l'esquerra sobiranista pren forma amb el suport d'una quinzena d'organitzacions

La cimera que el 14 de desembre té com a objectiu aplegar tot l'espectre de l'esquerra sobiranista en un mateix espai de reflexió compta ja amb l'adhesió de partits com ERC, EUiA, Poble Lliure, Sobiranistes, Pirates, Avancem, MÉS o Som Alternativa i d'entitats com Òmnium Cultural. La convenció ha estat presentada aquest dimarts sota la premisa de teixir una "acció unitària" per a Catalunya des de una perspectiva "republicana, sobiranista i de progrés".En la carta de convocatòria que han fet pública i que va avançar NacióDigital, proposen una "reflexió estratègica" per "mantenir" i "albirar" noves propostes per combinar l'organització i mobilització popular amb l'acció institucional. "Convé un fòrum de diàleg franc, una entesa i col·laboració àmplia del conjunt del sobiranisme republicà i rupturista", argumenten.Davant d'això, la cimera intentarà respondre la pregunta: com ha de continuar el procés? Enmig d'aquesta incertesa, torna l'eix esquerra-dreta, i l'esquerra sobiranista analitza ara com prendre les regnes del procés.Els impulsors de la convocatòria expliquen que es dona per garantida la presència "de tots els sectors" que conformen l'esquerra sobiranista a Catalunya, en una cimera que preveu entre 300 i 400 persones de referència de l'espai progressista català.Els impulsors de la iniciativa expliquen que en cap cas es tracta d'un "artefacte electoral", sinó d'un "espai de reflexió" que prosperi al marge de les "presses" i els calendaris electorals per confeccionar una estratègia conjunta. L'objectiu: dotar de contingut l'etapa post-sentència del Suprem i condicionar el rumb al procés des de l'esquerra. "La sentència serà una mena de foto finish i l'endemà s'obrirà una nova etapa en què caldrà una nova mirada i un nou relat", expliquen. Tot plegat, per superar el bloqueig i la dissonància sobre quins han de ser els pròxims passos del sobiranisme."Ens cal una clara majoria a Catalunya al costat d’un model social avançat, lliure de corrupció, democràticament participatiu, municipalista, ecologista i feminista que ompli de continguts el model republicà que defensem", manifesten els impulsors de la cimera. Segons afirmen, per fer-ho possible cal una "perspectiva audaç i popular", presidida per l'esperit unitari dels grans acords que graviten la societat catalana. "Que ens ajudi a construir algunes de les fites que han de referenciar la lluita dels propers anys per una Catalunya justa, neta, feminista i lliure", conclouen.La convocatòria és oberta i en les properes setmanes s'espera ampliar-la a d'altres persones, organitzacions polítiques, socials i sindicals perquè formin part de la convenció. Segons han explicat, s'ha contactat amb més d'una vintena de personalitats vinculades a la cultura, la política i altres activitats i amb candidatures municipals independents.

