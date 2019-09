El Govern crea 1.000 noves places de Mossos i Bombers

El Govern crearà 1.000 noves places de Mossos i Bombers per enfortir els sectors de la seguretat i les emergències. Així ho ha informat la consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, en la roda de premsa posterior a la reunió del consell executiu d'aquest dimarts, on ha comparegut acompanyada del conseller d'Interior, Miquel Buch. Es tracta, segons ha precisat, de 750 places de nous mossos d'esquadra i 250 places de bombers que l'executiu català ha aprovat per decret llei.Amb aquest increment, ha afirmat Buch, el Govern busca paliar el "dèficit estructural" en les plantilles dels dos cossos, davant de la precària situació actual, derivada de les polítiques de contenció de la despesa en els exercicis pressupostaris anteriors. Davant d'aquesta situació, ha dit, era "inajornable" la creació de noves places i l'aprovació immediata d'aquest increment d'efectius en els àmbit de la seguretat i les emergències.Les 750 noves places de Mossos se sumen a les 750 que es van aprovar el 20 de desembre del 2018, i a les 454 de la 32a promoció de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya del passat mes de juny. Pel que fa a Bombers, les 250 noves places s'afegeixen a les també 250 que es van aprovar el desembre del 2018, arribant a un total de 2.856 que és la xifra que, segons han dit, permet cobrir les mancances estructurals que arrossega el cos i que es recullen al Pla estratègic 2017-2022, agreujades per l'envelliment del cos.L'augment de l'oferta de places es realitza gràcies a la possibilitat que permet la llei de pressupostos generals de l'Estat, que defineix aquests col·lectius com a "prioritaris", cosa que permet acumular places d'altres col·lectius que no ho són.Més informació en els propers minuts

