Ábalos evita posar data al final de les obres de la Sagrera

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, ha visitat aquest dimarts les obres a l'estació de la Sagrera, a Barcelona, i ha evitat donar una data per a la inauguració de la infraestructura. Ha insistit que s'anirà enllestint per fases, primer amb l'obertura del túnel dels trens de Rodalies que van cap a Mataró durant el 2020 i un any després per als que van cap a Granollers.Per la seva banda, la tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona Janet Sanz ha reiterat que ara "és l'hora de la Sagrera" i de "cosir" els barris afectats per les obres. En aquest sentit, ha reclamat al Minsiteri de Foment i a Adif "compromisos" perquè l'estació de la Sagrera sigui una "realitat".Les obres de l'estació de la nova estació de la Sagrera, inicialment concebuda com la principal per al transport d'alta velocitat a la ciutat, han patit diversos retards, incloent-hi un de tres anys per irregularitats administratives . Els treballs es van reprendre fins a l'any passat.Ábalos també ha assegurat que la licitació de la nova estació de Sant Andreu Comtal -propera a la Sagrera, i en la xarxa de Rodalies- es farà immediatament després que l'anterior govern espanyol rescindís els contractes ja adjudicats per presumptes irregularitats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor