El sector cultural insta l'Ajuntament de Barcelona a liderar la lluita contra la precarietat

"Fa molt temps que lluitem per unes condicions dignes". Qui parla és el president de l'Associació de professionals de la dansa de Catalunya, Xevi Dorca, en representació dels col·lectius del sector cultural que aquest dimarts han fet acte de presència a l'Ajuntament de Barcelona. El grup municipal d'ERC ha presentat una proposició per demanar al consistori que es comprometi en el combat contra la precarietat i a treballar amb codis de bones pràctiques en la contractació pública.Tots els grups hi han donat suport -a excepció de Ciutadans, que hi ha vist voluntat de barrejar cultura amb política-, també els que integren el govern. El tinent d'alcaldia, Joan Subirats, ha verbalitzat el suport de l'executiu a la iniciativa. Ha defensat que l'Ajuntament ja ha inclòs clàusules socials en les contractacions públiques fetes al sector cultural i ha avisat que el consistori "té les competències que té", però s'ha compromès a intensificar el treball per garantir les bones pràctiques al sector i a treballar conjuntament amb els agents culturals.La proposició demana a l'Ajuntament que "lideri" la defensa dels drets "sociolaborals" dels treballadors del món de la cultura. En aquest sentit, els representants presents aquest dimarts al consistori defensen la rellevància que Barcelona faci passos en aquest sentit. "Si l'Ajuntament ho fa, els privats aniran al darrere", consideraTot plegat després que el Congrés dels Diputats ja aprovés al gener les primeres mesures vinculades a l'Estatut de l'artista. Per exemple, la baixada de l'IVA -d'un 21% a un 10%- dels serveis que presten els professionals del sector, o la cotització durant períodes d'inactivitat. Altres mesures, com la compatibilitat de la jubilació amb l'activitat de creació artística, encara no s'ha definit. "Falta implementar l'estatut i veure quina cobertura tenim de la seguretat social, per exemple", explica el president de l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya, Àlex Casanovas.Un marc fiscal i de protecció social que, els representants del sector entenen que s'ha de complementar amb el compromís de les administracions. Sobre la realitat de Barcelona, enumeren uns quants exemples. "No pot ser que quan es convoca un concurs públic de projectes, els artistes elaborin obres sense rebre res a canvi", argumenta la representant de Foment de les Arts i el Disseny, Mònica Bonafonte.També demanen que l'Ajuntament "cuidi" que la contractació en festivals culturals respecti els drets dels treballadors. "Bàsicament que qui faci la feina, la cobri", apunta Bonafonte.Dorca també apunta a les dificultats que molts cops pateixen els artistes que treballen a Centres Cívics municipals. "La relació entre el centre i el treballador sempre hauria de ser laboral", demana Dorca. També en el cas dels teatres, on en moltes ocasions les companyies d'actors cobren en funció dels diners que s'hagin recaptat a la taquilla.La proposició d'ERC també insta l'Ajuntament a crear una Oficina d’Acompanyament al Creador, que proporcioni assessorament als artistes en la gestió, comunicació, internacionalització i recerca de finançament dels seus projectes.En aquest sentit, els representants del sector cultural posen l'accent en la perspectiva de gènere, com assenyala Neus Oriol, del Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison. "El biaix de gènere és massa evident en l'impuls als creadors", assegura.Més enllà que aquests creadors puguin desenvolupar la seva activitat en grans teatres del circuit comercial, la iniciativa d'ERC també reclama treballar per la "cultura de base", amb un increment del suport municipal, la creació d'un mapa amb totes les iniciatives d'aquestes característiques a la ciutat i una bateria de mesures per evitar la desaparició d'espais com l'Antic Teatre o la Nau Bòstik. "No només cal finançament, sinó també garantir espais perquè la cultura independent pugui sobreviure. L'Ajuntament ha d'estar al nostre servei", reclama Semolina Tomic, gestora de l'Antic Teatre. "La gentrificació també està arribant a la cultura i hi ha espais que podem desaparèixer si no s'aposta fermament per nosaltres", apunta Jorge Sánchez, de la Nau Bostik.Subirats s'ha mostrat predisposat a crear el grup de treball que ERC reclamava en la seva proposició i que hauria d'estar format per representants de diferents administracions i del sector cultural. "Farem pressió. És fàcil aprovar coses però després cal complir-les", conclou Dorca.

