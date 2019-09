Última paraula de Podem: abstenció si no té ministres i en contra si hi ha un pacte PSOE-Cs

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha transmès al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, que Unides Podem mantindrà la seva abstenció tret que el PSOE accepti un govern de coalició, segons informen fonts dels dos partits en un comunicat pactat després de la trucada que tots dos han mantingut a les 11 del matí.En cas d'un eventual acord entre el PSOE i Cs, segons aquestes fonts, Iglesias ha traslladat a Sánchez que el grup d’Unides Podem "valoraria el contingut d’aquest acord per decidir el seu vot final", fet que es podria traduir en un vot en contra per evitar que la investidura prosperi. Sánchez, per la seva banda, ha transmès a Iglesias que l'informarà regularment de les qüestions d’Estat.La comunicació entre Iglesias i Sánchez ha tingut lloc en el marc de la ronda de trucades que el president espanyol en funcions fa abans d'assistir aquest dimarts a les sis de la tarda a la Zarzuela per tancar les consultes del rei Felip VI.Sánchez ha trucat també a Pablo Casado i Albert Rivera, però els socialistes rebutgen reunir-se amb el líder de Ciutadans, que segueix condicionant l'abstenció a canvi de la planificació del 155, la cessió del govern de Navarra a Navarra Suma (PP, Cs i UPN) i un compromís de no augmentar impostos a les classes mitjanes.Qui ha deixat clar que el seu no a Sánchez és inamovible ha estat el líder de Vox, Santiago Abascal, que ha assenyalat el "menyspreu" amb què el PSOE tracta el seu partit. El dirigent d'extrema dreta ha assegurat que no li estranyaria gens un acord d'última hora entre els socialistes i PP i Cs perquè "ja s'entenen en altres parlaments" i tenen "un mateix projecte". "El que no entenem és que s'entenguin ara havent-se pogut entendre a l'abril", ha sentenciat. Malgrat la davallada electoral que auguren les enquestes, Vox considera que a l'hora d'escollir entre un escenari en què prosperi la investidura o repetició electoral, ella és partidària de "donar l'oportunitat als espanyols per no haver de suportar un govern de Sánchez".

