Arrenca la mediació per evitar la vaga dels treballadors de terra d'Iberia del 21 al 24 de setembre

La novena reunió entre el personal de terra d'Iberia de l'aeroport del Prat i representants de la direcció per evitar la vaga convocada entre el 21 i el 24 de setembre ha començat aquest dimarts a la seu del Departament de Treball del Govern. Treballadors i directius han arribat a la trobada després d'un estiu amb aturades intermitents que no han servit per solucionar un conflicte que fa més d'un any que s'allarga.Els sindicats denuncien la temporalitat dels llocs de treball -afectaria un 50% de la plantilla d'uns 2.000 treballadors, segons la UGT- i demanen una solució específica per a l'aeroport del Prat. La mediació arriba l'endemà que els treballadors del 'handling' convoquessin vaga arreu de l'Estat tots els dilluns entre el 30 de setembre i el 18 de novembre.Abans d'entrar, el portaveu d'UGT, Omar Minguillón, ha dit que tenen voluntat d'arribar a un acord tot i que el comitè d'empresa arriba "més aixafat" a la reunió perquè l'última vegada la directiva es va aixecar de la mesa. "Esperem que canvií la posició de l'empresa i que sigui més dialogant", ha insistit.D'altra banda, el representant sindical ha desvinculat la seva mediació de la negociació per evitar la vaga estatal i ha remarcat que ells només venen aquí per parlar de l'aeroport del Prat Barcelona. "No puc parlar-ne de la mateixa manera que no parlo de les vagues de Nissan", ha aclarit.Els treballadors del 'handling' d'Iberia són els que realitzen les tasques de facturació, embarcaments de passatgers i càrrega i descàrrega d'equipatges. Al Prat, ja han fet cinc jornades de vaga aquest estiu -el 27 i 28 de juliol, el 24 i 25 d'agost i el 30 i 31 d'agost-, que van provocar cancel·lacions de centenars de vols i van afectar l'operativa habitual de l'aeroport sense generar incidències greus.

