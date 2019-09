Núria Marín es desmarca del 155: «No és la solució»

L'alcaldessa de l'Hospitalet i presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha defensat que el 155 no és la solució. "No ho va ser en el seu moment. Va ser un instrument que probablement en aquells moments era necessari, però no era la solució", ha defensat en una entrevista a Ràdio 4 . Per a Marín, hi ha un problema polític que només es podrà resoldre políticament i ha admès que la situació de polítics a la presó "probablement" complica aquesta sortida política.D'altra banda, creu que la sentència no posarà en perill l'acord amb JxCat a la Diputació de Barcelona perquè aquest tema ja estava sobre la taula fa tres mesos quan es va forjar el pacte. Marín ha assenyalat que depèn del que digui la sentència "probablement en un termini relativament curt" les persones que estan a al presó en puguin sortir.Pel que fa a la proposta del líder de Cs, Albert Rivera, d'abstenir-se juntament amb el PP en la investidura a canvi de condicions, Marín ha considerat que "no té cap sentit" i que es tracta d'una "proposta a la desesperada fruit de les enquestes". En aquest sentit, ha dit que Rivera preveu que molta gent no el tornarà a votar si es repeteixen les eleccions. "Durant molts mesos ha dit que no i ha intentat destruir el que podia i ara a l'últim minut fa una proposta a la desesperada", ha conclòs. Precisament, una de les condicions de Rivera a Sánchez és no acceptar indults i tenir preparat el 155 per tornar-lo a aplicar a Catalunya.Marín ha situat Cs en una posició "més radical" que el propi PP per la seva aliança amb Vox i ha afegit que és "difícil" tenir el partit de Rivera com a referència per arribar a qualsevol tipus de pacte.Tot i que la situació actual fa preveure a Marín que no serà possible un acord per a la investidura de Sánchez, la presidenta de la Diputació de Barcelona ha afegit que no perd les esperances.Marín espera que la sentència de l'1-O sigui "justa" per a tothom i confia que no posarà en perill el pacte amb JxCat a la Diputació tenint en compte que no es tracta d'una qüestió sobrevinguda. "Hem parlat d'allò que ens uneix i, en aquest sentit, si continuem amb aquesta mirada no hi ha perill de trencament del pacte", ha argumentat.

