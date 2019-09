El jutge del cas Griezmann proposa tancar el Camp Nou un partit

El jutge instructor del cas Griezmann ha proposat que el Barça hagi de tancar el Camp Nou durant un partit o, com a alternativa, que hagi de pagar una multa econòmica de 300 euros per haver negociat -presumptament- amb Antoine Griezmann mentre encara tenia contracte amb l'Atlètic de Madrid. Segons ha informat El Mundo, l'instructor Juantxo Landaberea proposa al Comitè de Competició la possibilitat de sancionar el club blaugrana amb 300 euros però admet que la poca rellevància de la quantitat. És per això que ofereix com a alternativa sancionar el Barça amb un partit a porta tancada.La resolució del jutge instructor ja ha estat notificada als clubs, que ara esperen la reunió del Comitè de Competició que haurà de decidir. La denúncia de l'Atlètic feia referència a una suposada infracció del Barça per haver negociat amb Griezmann quan el davanter tenia contracta en vigor amb el club madrileny.

