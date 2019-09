Felip VI tanca avui la ronda de consultes sense que Sánchez hagi lligat els suports per a la investidura

El rei Felip VI tanca aquest dimarts la ronda de consultes per a una investidura sense que el president del govern en funcions, Pedro Sánchez, tingui garantit el suport de cap altra formació més enllà de l’únic diputat del Partit Regionalista Càntabre (PRC). La portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, ha estat la primera en reunir-se amb el monarca espanyol, tot plegat mentre encara no s'ha aconseguit desbloquejar la investidura. Un cop acabi la seva ronda de consultes, Felip VI haurà de decidir si li encarrega la investidura o bé si conclou que no hi ha cap candidat amb els suports suficients per a ser investit, cosa que portarà a unes eleccions el pròxim 10 de novembre.La d’aquest dimarts és la jornada determinant per conèixer si l’Estat disposarà o no d’una legislatura o bé si els ciutadans es veuen abocats de nou a les urnes. La data límit per a investir un president després de les eleccions del 28-A i de la investidura fallida del passat mes de juliol és el pròxim 23 de setembre. Després quedaran automàticament convocats els comicis.Amb tot, no es descarta una sorpresa en el transcurs de les consultes del monarca d’aquest dimarts. Després de Borràs, a les 10.45h Felip VI es reunirà amb el portaveu d'En Comú Podem, Jaume Asens; a les 11.30h amb el líder de Vox, Santiago Abascal; i a les 12.15h amb el de Podem, Pablo Iglesias. A la tarda serà el torn dels tres altres líders. A les 16.30h anirà a la Zarzuela Albert Rivera, a les 17.15 Pablo Casado i a les 18.00 tancarà Sánchez.Després de les consultes el Rei rebrà en audiència la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, per comunicar-li si encarrega o no la investidura perquè aquesta pugui convocar amb 24 hores d’antelació mínima un ple. La Zarzuela farà igualment un comunicat anunciant el resultat de les consultes i la decisió del monarca.

