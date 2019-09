FOTOS Així ha estat la rapada col·lectiva de la Policia Municipal de Terrassa

Avui ens hem tornat a rapar el cap a la Plaça Vella. @polisxvalientes ho ha tornat a demanar i els terrassencs i terrassenques ho hem tornat a fer. Un privilegi formar part d'aquesta #Terrassa empàtica, humana i solidària! #posatalseucap #josocfutur pic.twitter.com/u5kOjE5ja3 — Jordi Ballart Pastor (@jordi_ballart) September 16, 2019

Presentació calendari solidari 'Jo sóc futur' de la Policia Municipal de Terrassa. Foto: Badia Casanova

La plaça Vella de Terrassa ha estat l'escencari escollit per visibilitzar una de les accions solidàries més destacades a la ciutat. Una seixantena d'estilistes i centenars de ciutadans s'han tallat el cabell i rapat el cap per col·laborar amb la campanya "Posa't al seu cap" de la Policia Municipal.Diverses actuacions musicals i activitats col·laboradores han amenitzat una tarda de dilluns plena d'emoció. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha participat a la iniciativa que té per objectiu recaptar fons per a la investigació del càncer infantil.A l’acte, celebrat a la plaça Vella, també han assistit el regidor de Via Pública, Protecció Civil i Seguretat, Xavier F. Rivero; i la regidora de Salut, Mònica Polo; a més de portaveus dels Grups Municipals i membres de la Corporació Local.Amb aquesta acció, en què es recullen cabelleres i diners, es vol també sensibilitzar la població sobre el primer signe visible de la malaltia una vegada diagnosticada i en tractament, com és la pèrdua del cabell per l'acció de la quimio o la radioteràpia.Dissabte 14 de setembre es va presentar en públic el calendari oficial de la campanya en un acte multitudinari als cines iSens del Parc Vallès. Per tercer any consecutiu, la Policia Municipal Terrassa impulsa una nova campanya per recaptar fons a favor de la investigació del càncer infantil. El lema d’enguany és “Jo sóc futur” i, per aquest motiu, el vídeo promocional el protagonitzen dos nens que es transformen en policies.

