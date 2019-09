Rivera demana una reunió urgent a Sánchez perquè signi les condicions per a l'abstenció

El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha demanat aquest dimarts una reunió urgent al president del govern espanyol en funcions, Pedro Sánchez, per abordar i signar les condicions que li ha demanat per a l’abstenció. "Si Sánchez em diu a aquesta reunió que trenca amb els nacionalistes a Navarra, aleshores ens podem moure", ha afirmat en una entrevista a Telecinco on també ha reclamat que el president espanyol s’avingui a dissenyar ja l’aplicació del 155 en el cas que s’incompleixi la sentència del Suprem sobre l’1-O.Segons Rivera, en la mesura que Sánchez diu que les condicions que demana es compleixen "el que ha de fer és seure a la taula i signar-les".

