El País Valencià demanarà la declaració de zona catastròfica pel temporal però reclama un «Pla Marshall»

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assegurat que el seu govern demanarà la declaració de zona catastròfica per a les àrees afectades pel temporal d'aquests dies, però ha insistit a reclamar una espècie de "Pla Marshall" per a zones com el Baix Segura perquè és "la gran horta d'Europa i està devastada".En declaracions a Madrid, després de reunir-se amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, el president ha explicat que les inundacions no han passat encara, per la qual cosa "el fonamental" és atendre l'emergència.Aquest divendres, el Consell aprovarà els primers decrets d'ajudes directes per a pal·liar els danys i es podrà començar a avaluar l'ocorregut. No obstant això, Puig ha insistit que la resposta ha d'anar "més enllà" d'aquestes ajudes directes o de la declaració de zona catastròfica, i ha demanat un pla general que reconstrueixi sobretot el Baix Segura, perquè afrontarà problemes econòmics i també socials.Ha explicat que aquesta zona proveeix de fruita i verdura bona part d'Europa i que pot perdre milers de llocs de treball per culpa de la devastació provocada pel temporal. "Necessitem una visió que vagi més enllà de la reposició d'equipaments, una espècie de 'Pla Marshall'", ha insistit.

