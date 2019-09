VÍDEO La contaminació mata 30 vegades més que els accidents de trànsit, segons Greenpeace

La contaminació mata 30 vegades més que els accidents de trànsit. Aquesta és la contundent dada que ha llançat Greenpeace en un anunci difós aquest dimarts i que s'assembla als espots que acostuma a fer la Direcció General de Trànsit. L'ONG dona xifres: l'any 2018 hi va haver 1.180 morts a les carreteres de l'Estat i 38.600 víctimes a causa de la contaminació.L'anunci s'ha publicat el dia que arrenca la Setmana Europea de la Mobilitat per sensibilitzar sobre els riscos de l'ús excessiu del cotxe a la ciutat i per incentivar l'ús de transport públic. Ahir mateix, de fet, l'Ajuntament de Barcelona va anunciar noves restriccions als vehicles més contaminants. A la capital catalana, la zona de baixes emissions entrarà en funcionament a partir de l'1 de gener i preveu multes de 200 i 1.800 euros.Greenpeace també denuncia que en els últims deu anys Espanya ha superat els límits de contaminació fixats per la Unió Europea. En aquest sentit, critica l'actitud de determinats líders polítics que han revertit mesures positives, com ara el Madrid Central, que havia aconseguit reduir la contaminació a la ciutat. En aquesta línia, la Unió Europea va formalitzar aquest estiu la denúncia contra Espanya per la contaminació de l'aire i va acusar l'Estat de violar "sistemàticament" els límits de diòxid de nitrogen marcats per la normativa europea.

